Basisplaats lonkt voor uitblinkende Noa Lang

Beeld ANP Sport

Ajax op achterstand, dat is nieuw dit seizoen.

Dat zou je denken. Tot nu toe swingt Ajax door de eredivisie. De voorsprong op PSV is in een paar weken opgelopen tot elf punten, AZ kijkt tegen een achterstand van zes punten aan. De enige keer dat Ajax op achterstand kwam in de competitie was het eerste duel in Arnhem tegen Vitesse. De thuisclub kwam tot twee keer toe op voorsprong, 1-0 en 2-1. Donny van de Beek en Dusan brachten Ajax twee keer op gelijke hoogte.

Wie was de opvallendste speler in de Grolsch Veste?

Met afstand: Noa Lang. Hij speelde zeker in de eerste helft niet zijn beste spel. De vaardige buitenspeler was ongelukkig in zijn acties en passing. Dat veranderde toen Ajax de achterstand probeerde weg te poetsen. Lang was in zijn basisdebuut betrokken bij alle doelpunten, behalve bij de laatste van Huntelaar, maar toen was Lang al gewisseld.

Hoe kwamen de treffers tot stand?

De eerste twee na typische Ajax-aanvallen. Vanaf de zijkant combineerde Ajax naar het centrum waarbij de geboren Rotterdammer Lang (20) kon inschieten. Bij het derde doelpunt stond Lang aan de basis met een lage voorzet vanaf de zijkant, Klaas-Jan schoot genadeloos hard raak in de bovenhoek. Bij de vierde treffer profiteerde de attente Lang van een defensieve fout, de aanvaller schoof de bal in het lege doel.

Maakt Lang nu aanspraak op een basisplek?

Ja, ook zonder de doelpunten tegen FC Twente had Lang een vooruitzicht met veel minuten. De buitenspeler, die in de jeugd de overstap maakte van Feyenoord naar Ajax, zag Quincy Promes al na twintig minuten met een blessure het veld verlaten. Eerder vielen andere concurrenten David Neres en Zakaria Labyad al weg door kwetsuren. In Enschede verliet Lang ook trekkebenend het veld, het is afwachten of hij fit genoeg is om vrijdag tegen Willem II te spelen.