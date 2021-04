Bas Dost moest uren wachten bij een fax - maar het contract kwam niet

Jurriën Timber probeert een voorzet te voorkomen. Beeld ANP Sport

Hoe eindigde Heerenveen-Ajax vorig seizoen?

Ajax won met 3-1. Dusan Tadic scoorde twee keer, Quincy Promes maakte de derde. Het doelpunt van Heerenveen werd gemaakt door Mitchell van Bergen.

Was dat niet de debuutwedstrijd van Jurriën Timber?

De 19-jarige centrale verdediger doorstond zijn eerste test met glans. Hij had pech dat de competitie na zijn debuut werd afgebroken vanwege de coronapandemie. “Maar Jurriën moet het vooral positief benaderen,” zei trainer Erik ten Hag. “Hij heeft zijn kans gekregen en het goed gedaan. Dat is gezien, ook door mij, ik neem het mee het nieuwe seizoen in. Dat moet hij ook doen.” Inmiddels heeft Timber de concurrentiestrijd met Perr Schuurs gewonnen en is hij achterin een vaste kracht.

Hoe is het met de concurrentiestrijd tussen David Neres en Antony?

In Europese duels spelen ze vaak allebei, in de andere wedstrijden maakt trainer Erik ten Hag een keuze tussen een van de twee. Met acht goals en acht assists in 2358 minuten is het rendement van Antony wat hoger dan dat van zijn landgenoot David Neres, die lang geblesseerd is geweest: drie doelpunten, vier assists in 1624 minuten. Maar veel ontlopen de twee elkaar niet. Ook data-analysebedrijf FBM concludeert dat het profiel van beide vleugelaanvallers – linksbenige, snelle dribbelaars met een voorkeur voor de rechterflank – sterk overeenkomt: alsof Ajax naar een bijna identieke opvolger voor Neres heeft gezocht. Hun bijdrage aan de opbouw in het spel van Ajax, aan het creëren van scoringskansen en hun verdedigende inbreng zijn volgens de cijfers van FBM ook nagenoeg gelijk.

Welk verhaal uit de oude doos komt in de aanloop naar dit duel naar boven?

De mislukte transfer van Bas Dost naar Ajax. Heerenveen en Ajax worden het maar niet eens over de verkoopprijs. De speler spant een arbitragezaak aan bij de KNVB om de transfer af te dwingen, maar hij verliest de zaak. Op de laatste dag van de transferperiode (30 januari 2011) moet de deal voor middernacht beklonken zijn. Dost wordt door Ajax’ clubarts Edwin Goedhart, met medeweten van Heerenveen, aan een medische keuring onderworpen in het mri-centrum in Rotterdam.

De spits is er na een lange en emotionele dag helemaal klaar mee. Goedhart haalt hem over in elk geval de keuring te voltooien. Rond elf uur lijkt alsnog beweging in de zaak te komen. Het is voor Dost van belang dat hij in de buurt is van een faxapparaat om zonodig het contract van zijn handtekening te voorzien, maar het mri-centrum gaat dicht. De drie zoeken een hotel op en wachten, in het bijzijn van een verbijsterde hotelmedewerker, de ontwikkelingen af tot middernacht. Er blijft uiteindelijk een gat tussen vraag en aanbod van 750.000 euro.

In kamp-Dost is de frustratie enorm. “Bas is zwaar getroffen,” zegt zijn zaakwaarnemer Rob Jansen. “Die jongen zit echt stuk.” Dost voelt zich ‘genaaid’ door Ajax. Een paar maanden later koopt Ajax alsnog een spits: Kolbeinn Sigthórsson van AZ.