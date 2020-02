Barry Hulshoff (1946-2020) was ongenaakbaar

Barry Hulshoff. Beeld Het Parool

Die lange pass op Wembley. Keizer die een Griek dolde, de bal voor gaf en Dick van Dijk die de 1-0 achter Panathinaikosdoelman Ikonompoulos gekopt. Ajax zou uiteindelijk met 2-0 winnen, en daarmee voor de eerste keer de Europa Cup 1 veroveren.

Die pass, verzonden op 2 juni 1971 was van Barry Hulshoff. Het is een van de iconische fragmenten van Barry Hulshoff, en misschien wel zijn pièce de résistance. Zondag overleed hij na een kort ziekbed.

Er is nog een iconisch beeld van de centrale verdediger Hulshoff. Hij sierde het omslag van het al even iconische boek 25 jaar Europa Cup 1 van journalist Ed van Opzeeland. Een prachtige foto is dat. Hulshoff is een beeld van Michelangelo. In de lucht hangend, lang haar, de karakteristieke baard, een arm recht omhoog de hemel in, afgezakte kousen.

We zien een ongenaakbare voetballer. Kracht. Onverzettelijkheid.

In 15 jaar Europacup, ook van Van Opzeeland, zat nog net het seizoen 1970-1971. In zijn verslag van de finale noemt Van Opzeeland niet die geweldige pass op maat naar Keizer. Wel noemt hij de Griekse spits Antonis Antoniadis, die niet in de wedstrijd zat. Dan revancheert Van Opzeeland zich: ‘Bovendien trof hij de beste Ajacied tegenover zich: Barry Hulshoff.’

Deventer

De in Deventer geboren Bernardus Adriaan ‘Barry’ Hulshoff maakte in januari 1966 zijn debuut voor Ajax, waarna de kopsterke en fysiek sterke verdediger uitgroeide tot een boegbeeld van het Gouden Ajax dat drie keer op rij de Europa Cup 1 won. “En één ding heeft me altijd gedreven: het spelletje is gewoon zo leuk. Dat is de basis. Helemaal als je wint. Achteraf was het goed genoeg om Europa Cups te winnen. Het is goed geweest,” zei hij in een interview met Ajax.nl enkele jaren geleden.

In die tijd speelde Hulshoff veertien interlands, waarin hij zes keer scoorde. Het WK van 1974, waarin hij zo goed als zeker een basisplaats zou hebben gekregen, moest hij vanwege een blessure aan zich voorbij laten gaan. (Misschien had hij als voorstopper Gerd Müller wel belet te scoren.)

Hulshoff bleef in Amsterdam tot de zomer van 1977. Hij speelde 385 officiële wedstrijden voor Ajax en won, naast de Europa Cups, zeven landstitels, vier keer de KNVB-beker, de wereldbeker voor clubteams, en twee Europese Supercups.

Na Ajax speelde hij nog twee jaar bij MVV, en beëindigde daar ook zijn carrière. Daarna werd hij trainer. In 1988 was hij voor korte tijd interim-trainer van Ajax, en daarna volgde een hele trits Belgische clubs, waaronder Lierse SK, Beerschot en KV Mechelen.

Na zijn trainersloopbaan werd hij spelersbegeleider, onder anderen van Matthijs de Ligt, was hij van 2004 tot 2012 technisch directeur van het Amerikaanse filiaal Ajax America , en nam hij in 2010 op voorspraak van Johan Cruijff zitting in de ledenraad van Ajax.

Een clublegende is verloren gegaan. Barry, voor altijd in ons hart. ♥️



𝘽𝙖𝙧𝙧𝙮 𝙃𝙪𝙡𝙨𝙝𝙤𝙛𝙛.

* 30 september 1946

✞ 16 februari 2020 — AFC Ajax (@AFCAjax) 17 februari 2020

Nog een iconische foto: Hushoff in rode trainingsbroek en ontbloot bovenlijf rennend op de landingsbaan van een Afrikaans vliegveld (tijdens een tussenstop op weg naar Buenos Aires om voor de wereldbeker te spelen tegen Independiente). Weer dat onverzettelijke, vooropgaand in de strijd.

Of die foto met in zijn hoog geheven rechterhand de Cup met de Grote Oren. Hulshoff, nog in het rode Ajax-shirt, omgeven door ploeggenoten in het zwart-witgestreepte tricot van Juventus.

En dan is er nog iets. Barry Hulshoff was, volgens de overlevering, de eerste Nederlandse voetbalprof die in een Ster-reclame was te zien. Hij maakte, met in de hoofdrol zijn Duitse dog Boeddha, reclame voor het hondenvoermerk Chappie. Volgens diezelfde overlevering liet Hulshoff zich uitbetalen in hondenbrokken. Het marktaandeel van het hondenvoer steeg in de ‘Hulshoffjaren’ van 23 naar 40 procent.

Maar terug naar 2 juni 1971. Die pass van Hulshoff op Keizer. Om de toenmalige Ajax-trainer Rinus Michels te citeren: “We zullen het nooit, nooit vergeten.”