Barcelonaspits Memphis Depay hoopt bij Juventus weer aan spelen toe te komen

Memphis Depay speelde in juli nog wel een oefenwedstrijd tegen Real Madrid in Las Vegas, maar blijft in de Spaanse competitie op de bank. Beeld EPA

Memphis Depay was duidelijk, in juni, toen het Nederlands elftal in twaalf dagen tijd vier wedstrijden voor de Nations League moest spelen. De opvallendste afwezige: 86-voudig international Georginio Wijnaldum. De reden van bondscoach Van Gaal om hem niet op te roepen: hij speelde nauwelijks bij Paris St. Germain. “Ik zou hem oproepen als ik bondscoach was,” zei Depay over zijn maatje in het veld. “Hij heeft hier veel laten zien en hoort erbij.”

Pikorde

Inmiddels heeft Wijnaldum PSG voor AS Roma verruild om zo te proberen zijn aanwezigheid op het WK in Qatar, vanaf eind november, veilig te stellen. Na de eerste wedstrijd van FC Barcelona, afgelopen zaterdag tegen Rayo Vallecano (0-0), wist Depay zeker dat hij dezelfde weg moest volgen. Hij speelde geen minuut, de concurrentie in de voorhoede van FC Barcelona is moordend en voor coach Xavi is hij nummer zes in de pikorde voor drie plaatsen.

En hoe bijzonder ook zijn 42 doelpunten in 80 wedstrijden met het Nederlands elftal zijn, een voetballer die niet speelt bij zijn club en zodoende gedurende maanden wedstrijdritme verliest, is niet heilig voor Louis van Gaal. Al heeft de bondscoach op de positie van Depay weinig krachtige alternatieven. Maar de speler uit Moordrecht wil geen risico nemen. Bovendien wil hij gewoon voetballen en die kans is bij Barça, waar hij het rugnummer 9 al aan nieuwkomer Robert Lewandowski moest afstaan, minimaal.

Zijn advocaat en zaakwaarnemer, de Belg Sebastien Ledure, was volgens Spaanse media woensdag in Barcelona om met de club te onderhandelen over een vrije aftocht van Depay, die een jaar geleden ook al transfervrij van Olympique Lyon overkwam, vooral omdat coach Ronald Koeman hem graag wilde hebben. FC Barcelona dacht nu eerst zo’n 20 miljoen voor de Oranjespits te kunnen vragen, maar het kamp-Depay is duidelijk: het wil geen (financiële) belemmering om voor een andere club te kunnen tekenen. Bovendien weet het dat Barça erbij gebaat is om zich het salaris van Depay te besparen, om zo spoedig de laatste van vijf aankopen, Jules Koundé, te kunnen inschrijven.

Juventus kan Depay bovendien direct al goed gebruiken. Een andere nieuwkomer, Angel di María, eveneens transfervrij overgekomen, raakte zondag in de met 3-0 gewonnen wedstrijd tegen Sassuolo aan zijn lies geblesseerd en zal minimaal twee weken zijn uitgeschakeld. Di María, die de 1-0 maakte, speelde naast Dusan Vlahovic (goed voor de andere twee treffers) in de tweemansvoorhoede.

Medische keuring

Volgens berichten in Spaanse en Italiaanse media zou Depay donderdag of vrijdag al medisch worden gekeurd, in afwachting van een akkoord met Barcelona; met Juventus had de 28-jarige speler overeenstemming bereikt over een contract voor twee jaar.

Met de overgang naar Turijn komt een einde aan een zeer kort verblijf van net een jaar bij Barça. In juni zei Depay nog graag door te willen gaan bij de club waar hij, ondanks een serie blessures, met 13 doelpunten uit 28 wedstrijden topscorer was. “Maar toen ik weer fit was, waren er al drie andere spelers voorin aangetrokken en was het team aan het winnen. Dan kom je er niet meer zomaar in.”

Die aankopen waren onder anderen Pierre-Emerick Aubameyang – die zaterdag inviel maar in de belangstelling van Chelsea staat – en Ferran Torres. Daarnaast mocht deze zomer uiteindelijk Ousmane Dembélé met een nieuw contract blijven en keerde talent Ansu Fati na een knieblessure terug van een lange revalidatie. Met de aankoop, voor 50 miljoen euro, van de al 34-jarige Lewandowski als pure centrumspits zag Depay, met vijf anderen voor zich, de blauwpaarse deuren langzaam voor zich sluiten. Toen hij zaterdag zelfs bij een 0-0 stand niet door Xavi werd ingezet om een winnend doelpunt te forceren, wist hij genoeg.