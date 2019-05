Barcelona zet Liverpool voor onmogelijke opdracht

Het arbitrageteam van Björn Kuipers bleef goed overeind in het boeiende duel. Wijnaldum werd in de 79e minuut gewisseld.



Luis Suárez opende in de 26e minuut op onnavolgbare wijze de score. Een kwartier voor tijd verdubbelde Lionel Messi de marge. De Argentijnse tovenaar schoot daarna ook nog prachtig raak uit een vrije trap. Dat was zijn 600e treffer in dienst van Barcelona.



De return is komende dinsdag. De winnaar van het tweeluik speelt in de finale op 1 juni in Madrid tegen Ajax of Tottenham Hotspur. De Amsterdamse ploeg won dinsdag het eerste duel in Engeland met 1-0 en de return in de Johan Cruijff ArenA is woensdag.