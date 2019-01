Barcelona verwelkomt hun 'nieuwe artiest'

Daarbij is de 21-jarige international al te zien in een shirt van de Spaanse kampioen. 'EnjoyDeJong' (Geniet van De Jong), staat er als hashtag bij.



'We zullen goed voor hem zorgen,' belooft Barcelona aan Ajax. "Met de komst van Frenkie de Jong voegen we talent, jeugd en Barça-stijl toe aan ons voetbalproject," laat voorzitter Josep Maria Bartomeu weten. "We zijn ervan overtuigd dat hij jarenlang een belangrijk onderdeel zal zijn van ons team. Welkom Frenkie!"



Uitzonderlijk

Bartomeu en algemeen directeur Oscar Grau van Barcelona waren in Amsterdam persoonlijk betrokken bij de megadeal, die begin deze week in een stroomversnelling kwam. "Op 21-jarige leeftijd heeft hij zich al bewezen als een veelzijdige speler, die het spel uitzonderlijk goed kan lezen en die een dodelijke pass in huis heeft," betoogt Barcelona op de website.



"Hij is sterk in één-tegen-één duels en kan als verdedigende en aanvallende middenvelder optreden. Zijn prachtige overzicht en natuurlijke kwaliteit om de juiste pass te geven maken hem de perfecte keuze als centrale spelverdeler."



Barcelona wijst ook nog even op de befaamde Nederlanders die De Jong in Catalonië voorgingen. "We zetten een lange en succesvolle traditie voort. Om te beginnen met de geweldige Johan Cruijff die in 1973 naar Camp Nou kwam en daarna werd gevolgd door illustere namen als Ronald Koeman, Patrick Kluivert, Frank de Boer en onze huidige selectiekeeper Jasper Cillessen."