Ballenjongen Ajax smijt bal in gezicht tijdrekkende AS Romaspeler

In de slotfase van de kwartfinale van de Europa League tussen Ajax en AS Roma (1-2) donderdagavond vond een opmerkelijk incident plaats: een Amsterdamse ballenjongen gooide een bal in het gezicht van AS Romaspeler Riccardo Calafiori.