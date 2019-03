Baldadige anti-Ajax-tweets van doelman Scherpen wijze les

Een deel van de Ajax-supporters vindt nu dat Scherpen niet welkom is in Amsterdam, waarmee de keeper één van de eerste spelers van een generatie is die een stempel opgeplakt krijgt vanwege social media-uitingen in zijn onbezonnen tienerjaren.



'Kut joden', 'lucky Ajax'. De nu 19-jarige Scherpen liet zich in zijn jongste tienerjaren verleiden tot dergelijke baldadige teksten op Twitter. Toen de interesse van Ajax in de keeper van FC Emmen openbaar werd, werden die (inmiddels verwijderde) tweets plotseling opgerakeld. En had Scherpen dus meteen een stempel bij een groepje aanhangers van Ajax.



'Niet welkom'

De fanatieke Ajax-aanhang verenigd in F-SIDE liet in een statement weten niet zitten te wachten op de komst van Scherpen - zoals die ook al kritiek had toen 'Feyenoorders' Kostas Lamprou en Peter Bosz kwamen.



'Jij bent niet welkom in Amsterdam', is de korte maar heldere boodschap voor de keeper, aangevuld met screenshots van Scherpens tweets én een nieuwsitem waarin de doelman zijn voorkeur voor Feyenoord uitspreekt.