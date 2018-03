Badr Hari wint bij rentree in Ahoy

Badr Hari stond in december 2016 voor het laatst in de ring. Hij moest toen in het prestigieuze gevecht met wereldkampioen Rico Verhoeven, de wereldkampioen bij de zwaargewichten, al snel opgeven met een armblessure.



De Nederlands-Marokkaanse kickbokser verdween daarna achter de tralies, omdat hij een celstraf moest uitzitten voor meerdere zware mishandelingen. Na de winst op Gerges wil Hari het opnieuw opnemen tegen Verhoeven, de 'koning' van het kickboksen.



De 28-jarige Brabander verdedigde afgelopen december in Ahoy met succes zijn wereldtitel bij Glory. Vlak voor dat gevecht werd bekend dat ook Hari zich heeft aangesloten bij die grote kickboksorganisatie. Met Gerges trof Hari een oude bekende.



Ze vochten acht jaar geleden ook al tegen elkaar in Amsterdam. Toen gaf Hari de zoon van een Egyptische vader en Nederlandse moeder nog een trap tegen het hoofd terwijl Gerges al op de grond lag. Het leverde hem diskwalificatie op.



Tijdens de zogeheten rematch in Ahoy, omgedoopt in 'Bad Blood', waren Hari (101,8 kilogram) en Gerges (111,4) aan elkaar gewaagd. In de laatste ronde sloeg de vermoeidheid zichtbaar toe en waren beiden amper in staat om elkaar echt te raken. De jury wees de publieksfavoriet aan als winnaar. "Ik heb lang op dit gevecht gewacht'', zei Hari met de Marokkaanse vlag om zijn schouders.



"Hesdy heeft een groot hart, maar mijn hart is groter. Ik verlies geen rematches. Geef me een tweede kans en ik versla je. Ik denk dat er nu een andere rematch aan komt'', aldus Hari, doelend op een nieuw gevecht met Verhoeven. "Dit gevecht was mijn boodschap. Mensen maken zich vaak zorgen over mijn conditie en fysiek, maar ik heb laten zien dat daar niets mis mee is.''



