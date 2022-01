Badr Hari verrast met meerjarige contractverlenging bij Glory

Badr Hari. Beeld Pro Shots / Mischa Keemink

Hari laat in een interview, dat later deze week verschijnt, weten dat hij nog altijd de zwaargewichttitel – die al jaren op naam van Rico Verhoeven staat – in het vizier heeft. “Ik heb zwaargewichttitels gewonnen in de K-1 en bij It’s Showtime in de jaren ’00 en ’10. Kampioen worden bij Glory zouden drie decennia van dominantie in deze sport kenmerken.”

Hari is een legende in de vechtsport en won in het verleden liefst 106 kickbokspartijen, waarvan liefst 92 op knock-out. Zestien keer trok hij aan het kortste eind. De meest recente nederlaag was bij Glory 78 in september van vorig jaar. De relatief onbekende Arkadiusz Wrzosek uit Polen zorgde met een fenomenaal geplaatste hoge trap voor een totaal onverwachte knock-out van Hari, die het hele gevecht veel dominanter was.

Diezelfde Pool staat bij Glory 80 tegenover Hari in de ring. Het evenement wordt op 19 maart afgewerkt in de Trixxo Arena in het Belgische Hasselt. Aanvankelijk zou het evenement een maand eerder plaatsvinden in de Gelredome in Arnhem, maar door een geschil tussen Glory en de Nederlandse Vechtsportautoriteit heeft Scott Rudmann, de topman van Glory, besloten om voorlopig geen evenementen meer in Nederland te organiseren.

🚨 BREAKING: Arkadiusz Wrzosek and Badr Hari rematch at #GLORY80 on March 19 at the Trixxo Arena in Hasselt, Belgium! pic.twitter.com/N99H1qfeO5 — GLORY Kickboxing (@GLORY_WS) 26 januari 2022

Glory werkt wat betreft dopingcontroles samen met het International Testing Agency (ITA), dat niet tot schorsen over kan gaan. De kickboksorganisatie wil zelf de regie in handen houden wat betreft straffen voor dopingmisbruik. Dat terwijl de Dopingautoriteit, waarmee de Vechtsportautoriteit samenwerkt, de koers van het WADA (World Anti-Doping Agency) aanhoudt. Die staan voor schorsingen van vier jaar voor zogeheten ‘first offenders’. Dat vindt Rudmann te zwaar. Door naar België uit te wijken, ontwijkt hij het probleem.

Hari moet, met een vers contract op zak, de publiekstrekker worden in België. Hij won overigens nog nooit onder de vlag van Glory. Tegen Rico Verhoeven moest hij twee keer opgeven met een blessure.

De Marokkaanse Amsterdammer versloeg Hesdy Gerges, maar dat resultaat werd omgezet in een no contest na een positieve dopingtest. De laatste twee gevechten ging Hari knock-out, eerst tegen Benjamin Adegbuyi en daarna tegen zijn opponent op 19 maart, Wrzosek. De magere resultaten ten spijt blijft Hari zijn zinnen zetten op een grootse comeback in de zwaargewichtdivisie.