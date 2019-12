Badr Hari heeft blessure aan enkelband

Hari moest geblesseerd opgeven tegen Rico Verhoeven. Beeld ANP

Badr Hari moest zaterdag per brancard de ring verlaten nadat hij zijn enkel in het gevecht met Rico Verhoeven verdraaide bij een hoge trap. Er is niks gebroken. Maar met de linkerenkelband is het mis. Maandag wordt de 35-jarige kickbokser verder onderzocht door een specialist.

“Als het is ingescheurd moet hij twaalf weken herstellen. Dan gaan we weer opbouwen en kijken hoe die enkel het houdt. Als er niks misgaat kan hij dan over een maand of tien weer de ring in,” zegt Passenier. “De bedoeling was om in juni weer te vechten, nou ja dat wordt dan september.”

Dwars doorheen

Passenier weet niet of Badr al eerder is geblesseerd aan die enkel. “Hij heeft zoveel blessures gehad. Vroeger trainde hij daar dwars doorheen, dat breekt hem nu een beetje op.” Passenier baalt uiteraard ook van de blessure. “We stonden vér voor op Rico. Twee rondes in de zak en nog steeds moest hij achteruit, zelfs al is Badr tien kilo lichter. We hebben het goed gedaan, maar die blessure, tja, het is wat het is.”