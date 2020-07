Badr Hari en Rico Verhoeven gaan weer de ring in

Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Glory meldt ook dat de drie beste zwaargewichten ter wereld op dezelfde avond in actie komen. Naast een titelgevecht in het zwaargewicht staan er nog vier wereldtitels in andere gewichtsklassen tijdens het vechtgala op het spel.

De kickboksorganisatie houdt op 2 en 3 oktober de eerste gevechten na de coronapauze. Voor Glory 76 en Glory 77 is de theaterhangaar in Katwijk gekozen als locatie. Vanwege de coronamaatregelen zijn 200 toeschouwers per avond toegestaan. De gevechten worden wel in meer dan honderd landen uitgezonden op televisie.

Glory meldt niet specifiek een nieuw duel tussen Hari en Verhoeven in december. Dat komt omdat ook Ben Saddik in het programma is opgenomen en de Belgische Marokkaan al lange tijd wacht op zijn beloofde titelgevecht tegen Verhoeven.

Verhoeven en Hari stonden een jaar geleden voor het laatst tegenover elkaar in Arnhem. Verhoeven behield zijn wereldtitel in het zwaargewicht doordat Hari met een blessure moest opgeven. Dat overkwam de Amsterdammer van Marokkaanse afkomst ook al in 2016 bij hun confrontatie in het Duitse Oberhausen. Hari brak toen zijn arm.