Babel keert terug in de stad waar hij op zijn 18e verjaardag 2x scoorde

Ryan Babel scoorde op 19 december 2004, zijn 18de verjaardag, twee keer tegen FC Groningen. Beeld Ajax / Louis van de Vuurst

Met twee doelpunten en een assist leverde Ryan Babel vijftien jaar geleden een grote bijdrage aan de 4-0 overwinning van Ajax in het hoge noorden. Een zoete herinnering. Hij was 18 jaar geworden die zondag 19 december. Een vol uitvak zong hem na zijn indrukwekkende optreden toe: ‘lang zal hij leven’. Babels voetbalreis was net begonnen. Zijn eerste bezoek aan FC Groningen smaakte naar meer.

Het oude stadion Oosterpark waarin FC Groningen destijds speelde, is anno 2020 al lang gesloopt en ook de elftallen van toen zijn ontmanteld. Maxwell, Tomás Galásek, Rafael van der Vaart, Wesley Sneijder; ze zijn allemaal afgezwaaid. Alleen Nigel de Jong is nog actief als voetballer, in Qatar. Babel, 33 inmiddels, komt zondag in stadion Euroborg één speler tegen die vijftien jaar geleden ook op het veld stond: Danny Buijs, de huidige trainer van FC Groningen.

Constanter

Ook in dat relatief nieuwe stadion Euroborg (sinds 2006) beleefde Babel al glorieuze momenten. Hij scoorde er twee keer tijdens het jeugd-EK in 2007, waarvan één keer in de met 4-1 gewonnen finale tegen Servië. Na dat toernooi betaalde Liverpool 17 miljoen euro aan Ajax om de 19-jarige linksbuiten over te nemen.

Hij deed sindsdien heel wat clubs in verschillende landen aan: Hoffenheim, Kasimpasa, Al-Ain, Deportivo La Coruña, Besiktas, Fulham en Galatasaray. En in 2012 keerde hij nog een jaartje terug bij Ajax. Dus als Ryan Babel zegt dat hij op zijn reis een andere voetballer is geworden, klinkt dat aannemelijk.

Het grote verschil? Zijn betrouwbaarheid. Babel lichtte dat toe toen hij in 2017, na een afwezigheid van ruim zes jaar, terugkeerde bij het Nederlands elftal. “Een trainer moet een speler kunnen vertrouwen. Dat schortte er bij mij in het begin wel aan. Ik was talentvol, maar kun je ook je taken uitvoeren als je niet goed speelt? Daar hameren trainers op. De basis moet goed zijn.”

In de laatste vier jaar is hij veel constanter geworden in zijn prestaties. De vele wedstrijden in vijf verschillende competities, de wisselende speelstijlen – ze hebben van Babel een completere aanvaller gemaakt. Als je aan hem vraagt op welke positie hij het liefst speelt, antwoordt hij vrijwel zeker: links voorin. Maar in de spits of op rechts kan hij ook zijn waarde hebben.

“Ik heb geleerd op alle drie posities voorin uit de voeten te kunnen. Ik denk dat ik wel beter ben op links dan op rechts, maar spits vind ik ook heel leuk om te spelen. Het is puur waar de trainer me nodig heeft. En met de manier van spelen die Ajax heeft, voel ik me vrij om te bewegen. Dat merkte ik al in mijn eerste wedstrijd tegen Sparta, toen ik vanaf de rechterflank speelde – ik dook geregeld op rond de spits Dusan Tadic, om hem te helpen.”

Tegen Sparta deed Babel vorige week 70 minuten mee, midweeks in het bekerduel met Spakenburg een uurtje. Babel speelde in die wedstrijd vanaf links en hij leverde zijn eerste assist af op spits Lassina Traoré. Er ging een klassieke Babelactie aan vooraf: een snelle, krachtige passeerbeweging buitenom, gevolgd door een lage, harde voorzet.

Krijt aan de schoenen

Maar juist de klassieke rol van de buitenspeler in het Ajaxspel is verdwenen onder Erik ten Hag. “Die hoeft niet langer het krijt aan zijn schoenen te hebben,” zegt de trainer. Het veld breed houden en wachten op een bal om met een dribbel je directe tegenstander te passeren?

Het is al lang niet meer genoeg voor de links- of rechtsbuiten. Er wordt veel meer gevraagd: diepgang zonder bal, scorend vermogen, voortdurende positiewisselingen met de middenvelders en aanvallers, ruimte maken voor opkomende backs. Dynamisch en doelgericht spel. Niet voor niets is Quincy Promes, meestal spelend vanaf links, Ajax’ huidige topscorer.

Ten Hag: “Ryan had zeker goede momenten tegen Sparta. Zoals zijn loopacties achter de verdediging, hij was een paar keer dicht bij een doelpunt. Soms zie je ook dat hij nog een beetje zoekende is, maar dat is logisch. Toch denk ik dat hij zich onze speelstijl snel eigen kan maken. Ryan heeft precies die eigenschappen om bij ons uit te kunnen blinken.”

Met de blessures van David Neres en Hakim Ziyech kan Ryan Babel de komende weken al een belangrijke bijdrage leveren aan het aanvalsspel van de ploeg. Daarvoor is hij teruggekomen. Om Ajax te helpen en om in een goed draaiend elftal te spelen, zodat hij zich optimaal kan voorbereiden op het EK. Bij Galatasaray werd hij in een rol geduwd die hem niet beviel. Dat ging knagen. “Het EK wordt misschien mijn allerlaatste toernooi met Oranje. Dan wil ik er staan.”