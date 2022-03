Baas Vlaamse wielerkoersen: ‘Om vrouwenwielrennen groter te maken, moet de knuppel het hoenderhok in’

Annemiek van Vleuten, hier op de Muur van Geraardsbergen tijdens de Omloop het Nieuwsblad in februari. Beeld BELGA

Closing the gap is bedoeld om wielrennen voor vrouwen te ontwikkelen. Wat was het idee daarachter?

“In 2019 merkten wij dat wielrennen voor vrouwen leefde. Maar bij de vijf wedstrijden die wij toen al organiseerden, was niets structureel geregeld. Vanuit normen en waarden gingen we aan de slag. Wij vinden dat het onze maatschappelijke rol is vrouwenwielrennen groter te maken. Het was en is voor ons zakelijk nog niet rendabel.”

“De eerste stap was het genereren van media-aandacht. Al onze wedstrijden hebben live-uitzending of een livestream. We hebben de Scheldeprijs toegevoegd aan het programma, zodat het gehele voorjaarsprogramma gelijk is getrokken. Wij hebben de wedstrijden in een hogere categorie gekregen, waardoor teams meer startgeld krijgen.”

“Bovendien rijden de vrouwen nu dezelfde parcoursen, bijvoorbeeld voor het eerst de Koppenberg in de Ronde. En dit jaar trekken we het prijzengeld gelijk in de Ronde van Vlaanderen. Een jaar eerder dan gepland, maar we gooien de knuppel dat hoenderhok in om hopelijk een cascade te creëren, in de hele wielersport.”

Toch stelde u in een interview met NRC vorig jaar dat innoveren in de wielersport bijna niet mogelijk is. Waarom is dat?

“In mijn organisatie ben ik allergisch voor de zin ‘we hebben het altijd zo gedaan’. Dat is in de hele conservatieve wielersport iets te lang volgehouden. Wielrennen is gegroeid uit het volk. Nu is nood aan professionalisering.”

Wat is daarin jullie positie?

“Wij zijn na de ASO, de organisatie van onder meer de Tour de France, en RCS van de Giro de derde speler in de sport. Te klein om echt iets te veranderen, maar wij durven het wel te proberen. Ik denk dat dat onze rol als derde speler ook moet zijn. Ik wil ons niet op de borst slaan, maar ik denk wel dat we steentjes hebben verlegd, waardoor er nu ook een Parijs-Roubaix en een Tour de France voor vrouwen is. Alleen, als ik bij ASO of RCS had gezeten, was er al veel meer gebeurd.”

Vorige maand meldde Flanders Classics dat inmiddels een miljoen euro is geïnvesteerd in het vrouwenwielrennen.

“Dat is nog exclusief organisatiekosten. Dus eigenlijk is het een veelvoud. Maar ik ben niet voor kwantificeren. Wij hadden kunnen zeggen: we stellen het prijzengeld gelijk en dat is het. Maar dan ben je niet goed bezig. Wij doen veel moeite ‘van onderuit’. Ik snap de emotie rond de oneerlijkheid van het prijzengeld, maar in onze ogen zijn startgelden veel belangrijker in een, vergis je niet, jonge sport, waar nog niet heel veel geld in zit.”

Een van de vernieuwingen was het feit dat de finish voor vrouwen nu ná de mannen wordt gepland.

“Ja, zo krijgen zij in onze optiek een prominente plek, ook in de televisie-uitzendingen. Dit jaar wordt voor ons de lakmoesproef. Het is het eerste post-covidjaar. Wij moeten de fan ook een beetje opvoeden. Wij moeten zorgen dat de fan, die er weer bij mag zijn, blijft staan om naar de vrouwenkoers te kijken. Dat is dit jaar de grote uitdaging.”

Het project is drie jaar bezig. Wat heeft u geleerd?

(Denkt na): “Dat niets onmogelijk is. Wij kunnen met de kop in de wind staan en echt veranderen. Het is nu zaak om bij de vrouwen een eigen opzet te krijgen, zoals in het tennis er verschil is tussen WTA en ATP. Dat niet elke keer bij dezelfde partners hoeft te worden aangeklopt. En tevens dat het vanzelfsprekend is en u niet naar mij meer hoeft toe te komen met het verzoek over dit onderwerp te praten.”

“O, mag ik nog één ding toevoegen? Ik doe dit niet alleen. We hebben een goed team, met Maja Leye als head of women, zoals wij dat noemen. Eigenlijk wilde ik haar alle communicatie laten doen, omdat ik een witte man van middelbare leeftijd ben, tot we een gesprek hadden met renster Kristen Faulkner. Zij zei dat ik dan juist wel een goede persoon ben, omdat ‘met veel witte mannen van middelbare leeftijd dit niet kan worden besproken’.”