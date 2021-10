Baansprinter Lavreysen op WK opnieuw goed voor ‘triple’

2021-10-24 16:20:14 ROUBAIX - Harrie Lavreysen wint de finale op het onderdeel sprint tegen Jeffrey Hoogland tijdens het WK baanwielrennen. ANP ROBIN VAN LONKHUIJSEN Beeld ANP

De sprinter uit Luyksgestel versloeg in de finale op de sprint zijn landgenoot Jeffrey Hoogland. Dat deed hij ook bij de vorige twee WK’s, net als bij de Olympische Spelen in Japan.

Lavreysen (24) realiseerde voor het tweede jaar op rij de ‘triple’. Net als op de WK in Berlijn won hij drie onderdelen: de teamsprint (met Hoogland en Roy van den Berg), de keirin en de sprint. Na zijn twee wereldtitels in 2019 in het Poolse Pruszków (sprint en teamsprint) is hij nu al op acht WK-onderdelen op rij ongeslagen.

Nederland kwam, met name dankzij het sprintduo, dit WK uit op vijf gouden, drie zilveren en twee bronzen medailles. Naast de drie van Lavreysen, waarvan één met het team, pakte Hoogland het goud op de kilometer tijdrit terwijl Amy Pieters en Kirsten Wild de koppelkoers wonnen.

Lavreysen schakelde in de halve finales in twee heats (best-of-three) overtuigend de Fransman Sébastien Vigier uit. Hoogland had daarentegen drie heats nodig tegen de Duitser Stefan Bötticher. Het betekende dat hij over beide dagen drie heats meer had moeten rijden. Lavreysen had zaterdag de snelste tijd in de kwalificaties en mocht zodoende net als de nummers 2, 3 en 4 de eerste ronde overslaan. Hoogland, met de zesde tijd, moest een extra ronde (1 heat) rijden en had in zijn kwartfinale ook al een extra heat nodig tegen de Rus Michail Jakovlev.

Hoogland had bovendien in tegenstelling tot zijn trainingsmaatje vrijdag de kilometer tijdrit gereden. Goed voor een gouden medaille maar ook zware benen.

In de finale probeerde hij met een ‘sur place’ - beide renners hielden even stil op de piste van het Vélodrome Jean Stablinski zonder met hun voeten de grond te raken - Lavreysen de kop op te dringen maar die sprintte vervolgens overtuigend naar zijn eerste zege. In de tweede heat deed Hoogland een vroege aanval, ook die was tevergeefs.

Hoogland versloeg Lavreysen voor het laatst in een sprintfinale op de EK van 2019 in Apeldoorn.