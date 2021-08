Baanrenners maken favorietenrol waar en pakken op indrukwekkende wijze goud op teamsprint

Roy van den Berg, Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland. Beeld AFP

Nederland wachtte al sinds 1936 op een gouden medaille voor de mannen op de baan. Arie van Vliet, die in Berlijn de kilometer tijdrit won, heeft na 85 jaar eindelijk een opvolger.

Waar rekening werd gehouden met een spannende finale, bleken de Nederlandse baanrenners op de Izu Velodrome een klasse apart. Met een tijd van 41,369 seconden bleven ze maar net boven hun eigen wereldrecord (41,225). Het Britse team viel volledig uiteen en liet het op het eind maar lopen: 44,589.

Onverslaanbaar

De Nederlandse baanrenners zijn de laatste jaren onverslaanbaar en ze waren dan ook de torenhoog favoriet voor het goud. Ze hebben niet alleen het wereldrecord in handen, maar werden de afgelopen drie jaar ook wereldkampioen.

Nederland koos ervoor vier renners voor het teamsprintonderdeel mee te nemen naar Tokio, in tegenstelling tot de concurrentie, die niet kon wisselen. Bij Nederland werd Matthijs Büchli na de kwalificatie vervangen door Hoogland. En dat pakte in de finale goed uit.

Toch waren er wat vraagtekens bij de Nederlandse ploeg, omdat door de coronapandemie de competitie de afgelopen anderhalf jaar vrijwel stillag.

“Bizar wat we hier hebben laten zien,” aldus olympisch kampioen Roy van den Berg in een reactie bij de NOS. “Wat ben ik trots op iedereen, niet normaal. Dit moet ik nog even laten bezinken. Dat hele coronagedoe, we hebben zo ontzettend hard getraind.”

Tandje erbij in de finale

Nederland had ook in de kwalificatie (42,134) en de eerste ronde (41,431) al iedereen achter zich gelaten én het olympisch record verbeterd, al was het verschil met de Britten toen veel kleiner.

Waar Nederland nog een tandje bij kon zetten in de finale, lukte dat de olympisch kampioen van Rio de Janeiro niet. Zesvoudig olympisch kampioen Jason Kenny werd door zijn ploeggenoten uit het wiel gereden.