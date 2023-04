Nieuws

AZ wint na strafschoppen van Anderlecht en staat in halve finale

AZ heeft de halve eindstrijd van de Conference League bereikt. De Alkmaarders schakelden in de kwartfinales Anderlecht na strafschoppen (4-1) uit. De penaltyserie was nodig omdat AZ met 2-0 won. Anderlecht was vorige week in Brussel met dezelfde cijfers te sterk.