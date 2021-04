AZ wil het feestje van Ajax absoluut bederven

Oussama Idrissi, toen nog in dienst van AZ, maakte vorig seizoen in de Johan Cruijff Arena de winnende voor de Alkmaarders. Beeld Stanley Gontha/ProShots

Hoe eindigde Ajax-AZ vorig seizoen?

In 0-2. Door doelpunten van Myron Boadu en Oussama Idrissi.

Idrissi is nu Ajacied, waarom speelt hij zo weinig?

Hij heeft Dusan Tadic en David Neres vóór zich. De selectie van AZ is op het vertrek van Idrissi na overigens nauwelijks veranderd sinds die ontmoeting in maart 2020. Jesper Karlsson kwam in de plaats van Idrissi en de 22-jarige Zweed stelt niet teleur.

Kan Ajax na het gelijkspel tegen FC Utrecht nog kampioen worden zondag?

Niet als PSV zaterdagavond van FC Groningen wint. Officieus kan Ajax de titel de volgende dag wel binnenhalen door te winnen van AZ. PSV kan dan in de resterende vier duels weliswaar in punten nog op gelijke hoogte komen, maar het doelsaldo van Ajax is op dit moment 36 doelpunten beter dan dat van PSV. Ajax krijgt in dat geval de kampioensschaal nog niet uitgereikt, maar achter de schermen zal de champagne ongetwijfeld worden ontkurkt.

En AZ wil dat feestje graag bederven?

Trainer Pascal Jansen kondigde dat wel aan. Als dat lukt is het sneu voor de 7500 fans die op de tribune van de Johan Cruijff Arena zitten. Het experiment met publiek is onderdeel van een reeks Fieldlabtests. Alle seizoenkaarthouders van Ajax maakten kans op een toegangsbewijs volgens het principe ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’. De gelukkigen zullen balen van de uitslag van de wedstrijd Ajax-Utrecht.

Waar speelt AZ voor?

Voor de tweede plek. Die eindklassering geeft recht op deelname aan de voorronde van de Champions League. PSV en AZ hebben nu allebei 61 punten. Jansen: “Maar we willen óók winnen van Ajax omdat we dit seizoen al twee keer van ze hebben verloren. Er moet iets ontstaan van: we willen dat rechtzetten.” AZ verloor dit seizoen van Ajax in het bekertoernooi (0-1) en in de competitie: 0-3.

Welk verhaal uit de oude doos komt in de aanloop naar dit duel naar boven?

Duizenden kilometers legden Frank en Ronald de Boer in de jaren tachtig af tussen het West-Friese Grootebroek en Amsterdam, vanaf hun veertiende jaar. Om 17.00 uur werd er bij Ajax getraind op Voorland. Om 16.10 uur ging de school uit en stond pa of ma de tweeling op te wachten. Snel omkleden in de auto en dan via Purmerend, langs Ilpendam, de Schellingwouderbrug over en de Middenweg op. Een rit van 70 kilometer.

Alkmaar was dichter bij huis. Frank en Ronald de Boer trainden vroeger ook geregeld met de Noord-Hollandse jeugdselecties van de KNVB op de velden van AZ. Hun vader had voor AZ gevoetbald toen die club nog Alkmaar ’54 heette. AZ wilde de tweeling graag naar Alkmaar halen, maar de broertjes kozen voor Ajax. En daar hebben beiden geen seconde over getwijfeld. Toen ze Joop Brand, de coördinator van AZ, vertelden dat ze naar Ajax zouden gaan, zei Brand: “Ik denk dat ik jullie nog weleens terugzie bij AZ.” Frank antwoordde: “Dat denk ik niet.”