AZ vernedert PSV en neemt tweede plaats over

Frederik Midtsjo maakt de derde goal voor AZ. Beeld ANP Sport

Het was voor PSV al het derde duel op rij dat er niet werd gescoord. Tussen de twee competitieduels door eindigde de wedstrijd tegen LASK Linz in de Europa League donderdag in 0-0.

Het puntenverlies tegen AZ kwam niet heel onverwacht. Naast topscorer Donyell Malen konden ook Steven Bergwijn en Mohamed Ihattaren wegens blessures niet meedoen. PSV leverde daarmee wel heel veel aan kwaliteit in. Van Bommel speelde noodgedwongen met een voorhoede bestaande uit Ritsu Doan, Cody Gakpo en Bruma.

Naast de drie aanvallers ontbraken zondag Nick Viergever en Jorrit Hendrix ook. Dat tweetal kreeg vorige week tegen Utrecht een rode kaart. Tegen AZ stond PSV ook al snel met een man minder op het veld. Ryan Thomas kreeg halverwege de eerste helft, na ingrijpen van de VAR, rood na een harde overtreding op Fredrik Midtsjø.

AZ voetbalde ook voor dat moment al wat makkelijker dan PSV, dat ondanks de ondertalsituatie tot kort voor rust stand hield. Myron Boadu opende in de 45e minuut op aangeven van Calvin Stengs de score. De spits verdubbelde in de blessuretijd de voorsprong, waarmee het duel in feite al gespeeld was.

Van Bommel voerde met Jordan Teze en Konstantinos Mitroglou aan het begin van de tweede helft een dubbele wissel door. Het hielp niets. AZ had de volledige controle en liet de bal makkelijk rondgaan. Het duurde tot de 71e minuut voordat Jonas Svensson de 0-3 maakte en invaller Dani de Wit maakte de pijn voor PSV met de 0-4 nog groter. Boadu schoot de bal daarna nog tegen de paal.

Door de ruime zege passeerde AZ PSV op de ranglijst. Beide ploegen hebben nu evenveel punten, maar het doelsaldo van de Alkmaarders is beter. Ajax kan de voorsprong op PSV later op zondag, in de thuiswedstrijd tegen Feyenoord, tot zes punten vergroten.

FC Utrecht wint door strafschoppen bij Sparta

FC Utrecht heeft dankzij twee benutte strafschoppen met 2-1 gewonnen bij Sparta. Jean Christophe Bahebeck en Adam Maher scoorden namens de bezoekers vanaf 11 meter.

Bahebeck opende de score al in de zevende minuut. De penalty was toegekend omdat de Israëlische doelman Ariel Harush een overtreding beging. Harush was de vervanger van Tim Coremans, die vorige week een rode kaart kreeg voor een kopstoot aan FC Groningen-speler Kaj Sierhuis. Dat leverde Coremans een schorsing van vier duels op.

Harush leek de fout van het veroorzaken van een strafschop goed te maken door de tweede penalty van Bahebeck te keren. Arbiter Sander van der Eijk oordeelde echter dat Harush te vroeg van de doellijn kwam en liet de penalty opnieuw nemen. Adam Maher besloot de herkansing voor zijn rekening te nemen en hij schoot wél raak.

Ragnar Ache had Sparta tussendoor met een bekeken kopbal op gelijke hoogte gebracht.