AZ tipt Uefa over bemoeienis Michael van Praag

Michael van Praag. Beeld ANP

In de zaak die AZ heeft aangespannen, betwist de club het standpunt van de KNVB om niet AZ, maar Ajax als ­eerste Nederlandse club voor de Champions League in te schrijven.

Volgens AZ heeft Van Praag de ­gedragsregels overtreden door, nog voordat de Uefa een beslissing had genomen, het lopende proces te beïnvloeden. Van leden van het Uitvoerend Comité van de Europese voetbalbond wordt een hoge mate van neutraliteit geëist. AZ meldt dat Van Praag de directie een mail heeft ­gestuurd, waarin hij de handelswijze van de club in twijfel trekt. In dat schrijven refereert hij ook aan zijn status als lid van het Uitvoerend Comité.

In 2018 werd Van Praag door de Duitse voetbalbond al eens beschuldigd van overtreding van de gedragsregels. Duitsland en Turkije waren toen kandidaat voor de organisatie van het EK 2024 en de Nederlander bleek, als een van de zeventien stemgerechtigde Uefa-leden, toch contact met de Turken te hebben gehad. ­Bovendien had hij zich publiekelijk over het Turkse bid uitgelaten en was hij met president Recep Tayyip ­Erdogan op de foto gegaan.

De Uefa zou deze week een besluit nemen over het standpunt van AZ, maar heeft dit uitgesteld tot 3 augustus. Dat is de nieuwe deadline voor de nationale bonden om clubs voor de Europese toernooien in te schrijven.