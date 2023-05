AZ strijdbaar voor return tegen West Ham United: ‘Ik heb er alle vertrouwen in’

Vangelis Pavlidis en Pantelis Hatzidiakos zijn teleurgesteld dat AZ de wedstrijd tegen West Ham United heeft verloren. Beeld Ed van de Pol/ANP

AZ slaagde erin om tegen West Ham United, de nummer vijftien van de Premier League, voetballend overeind te blijven en de persoonlijke duels te ontwijken tegen de conditioneel en fysiek sterkere Engelsen. Het nipte verlies biedt de ploeg voldoende perspectief om de finale van de Conference League te bereiken. Die wordt op 7 juni in Praag gespeeld.

“Volgens mij hebben we flinke delen van de wedstrijd de controle gehad, zonder overigens heel grote kansen te creëren,” zei trainer Pascal Jansen in het Olympisch Stadion. “Als je het stadion hoort fluiten en ontevredenheid hoort uiten tegen hun eigen ploeg, dan heb je ze eigenlijk precies waar je ze wilt hebben.”

Clasie en Reijnders als uitblinkers

Vooral de as, met een uitblinkende Jordy Clasie en Tijjani Reijnders, functioneerde prima. “Daar ben ik wel tevreden over,” stelde Jansen. “Maar we zullen volgende week nóg meer moeten brengen om in ieder geval de gelijkmaker af te dwingen en te kijken of we het dan langer kunnen volhouden.”

Dat AZ de voorsprong (via een raak afstandsschot van Reijnders) in de tweede helft weggaf, mocht het zichzelf aanrekenen. Twee spelhervattingen werden de nummer vier van de eredivisie fataal. Dat moet beter. Ook aan de bal kan het zuiverder. Met name Sam Beukema, spelend tegen zijn favoriete buitenlandse club, maakte nogal wat fouten in Londen.

Ondanks de nederlaag klonk er vooral optimisme en strijdvaardigheid bij AZ. “Volgende week is het stadion van ons en gaan we deze energie verder doorzetten,” zei Jansen. AZ toonde eerder dit seizoen al veerkracht tegen Lazio Roma en Anderlecht. Reijnders: “Ik heb er nog alle vertrouwen in.”

Donderdag gaat AZ proberen om zich voor de tweede keer in de clubhistorie te plaatsen voor een Europese finale. In 1981 verloor het in de Uefa Cup-finale van Ipswich Town. Zondagavond speelt AZ eerst nog thuis tegen FC Emmen.