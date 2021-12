AZ straft hautain gedrag Ajax keihard af

De Nederlandse eredivisie wedstrijd tussen Ajax Amsterdam en AZ Alkmaar Beeld ANP

Ajax blijft knoeien in de eredivisie. Als de Champions Leaguevorm ver te zoeken is, heeft de ploeg niet de kracht en de macht om wedstrijden te winnen. Het is ontegenzeggelijk een motivatieprobleem. FC Twente, FC Utrecht, Go Ahead Eagles en Heracles hebben er al van geprofiteerd, en zondag strafte AZ het hautaine gedrag af. Ajax heeft al 12 verliespunten.

De Alkmaarders klimmen langzaam uit het sportieve dal. In de zomer vertrok het halve basiselftal – en niet de minste helft – naar buitenlandse clubs. Van de eerste vijf competitiewedstrijden gingen er vier verloren. Maar de laatste weken zit een stijgende lijn in het spel en de prestaties.

AZ trok die lijn door tegen Ajax. De ploeg kroop zeker niet in zijn schulp maar durfde de koploper ver bij het eigen doel vandaan te houden, in een 4-4-2 speelwijze met Vangelis Pavlidis en Jesper Karlsson in de aanval en Yukinari Sugawara als extra middenvelder op de rechterflank. Vooral daar had Ajax moeite mee, met die rol van de onvermoeibare Japanner. De meeste plaagstoten plaatste AZ over de rechterkant.

Niet dat het aanvankelijk tot veel doelkansen leiddde, maar dat gebeurde aan de andere kant ook niet. Antony moest geregeld passen bij het agressieve verdedigen van Owen Wijndal. De linksback van AZ stond daarin niet alleen. Oud-Ajacied Dani de Wit, Jordy Clasie en Fredrik Midtsjø maakten het middenveld van Ajax het leven zuur. Het creatieve brein van Steven Berghuis liet de nummer 10 de eerste helft meermaals in de steek. Hij speelde een van zijn zwakste wedstrijden voor Ajax.

Antony miste ogenschijnlijk het samenspel met rechtsback Noussair Mazroui, die geblesseerd is. Zijn vervanger Devyne Rensch haalde defensief een voldoende, maar kon de Braziliaanse dribbelaar niet ‘voeden’. Ajax kwam pas na rust tot een eerste schot op doel. Berghuis kreeg de bal in de eerste minuut na de pauze teruggelegd door Sébastien Haller en haalde met rechts uit. Doelman Peter Vindahl Jensen keerde de inzet, waarna Dusan Tadic nét niet bij de rebound kon.

Vijf minuten later sloeg AZ toe. Via Sugawara uiteraard, die op de rand van buitenspel doorbrak. Zijn voorzet belandde via de rug van Midstjø voor de voeten van Pavlidus. De Griek joeg de bal in het dak van het doel.

Trainer Erik ten Hag greep in. Hij haalde Rensch en Edson Álvarez naar de kant. Perr Schuurs en Davy Klaassen kwamen in de ploeg.

Ajax kreeg al snel de gelegenheid om gelijk te maken, maar Haller miste van dichtbij een grote kans. Op aangeven van Antony had de topscorer van de Champions League de hoek voor het uitzoeken, maar hij kopte recht op Jensen af. Bij zijn tweede poging was het wel raak. Haller zette zijn schoenmaat 48 tegen een afgemeten balletje van Tadic.

Ajax nam AZ daarna in een wurggreep, maar kwam niet veel verder dan een slap rollertje van Berghuis. Tot afgrijzen van Ten Hag liet zijn ploeg zich in die slotfase ook nog voor de tweede keer foppen door AZ. Wijndal zette voor, invaller Zakaria Aboukhlal maakte 1-2. De gelijkmaker in extra tijd van Schuurs werd door de var afgekeurd wegens buitenspel.