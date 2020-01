AZ lijkt af te haken in titelstrijd

De spanning om het kampioenschap is daarmee maar van korte duur. Ruim een maand terug won AZ met 1-0 van Ajax en kwamen beide ploegen in punten op gelijke hoogte. De spelers van AZ durfden na dat duel ook uit te spreken mee te doen om de titelstrijd. Na de nederlagen tegen Sparta en Willem II ligt de focus van AZ echter alweer op het verdedigen van de tweede plaats. PSV kan zondag bij een zege op VVV-Venlo de achterstand terugbrengen tot vier punten.

Doelman Marco Bizot van AZ kreeg in december rood tegen Sparta en was er daardoor tegen Willem II niet bij. Zijn vervanger Rody de Boer maakte zijn basisdebuut tegen de Tilburgers. De Boer moest in de eerste helft één keer echt in actie komen, bij een goed schot in de 37e minuut van Freek Heerkens.

AZ leidde op dat moment al met 1-0. Oussama Idrissi kwam vanaf links naar binnen en schoot met zijn rechterbeen in de verre hoek raak. Voor Idrissi betekende het zijn tiende doelpunt dit seizoen in de eredivisie, eentje minder nog dan spits Myron Boadu.

De Alkmaarders hadden op dat moment al op een grotere voorsprong kunnen staan. In de 13e minuut was de Noorse verdediger Jonas Svensson dicht bij een treffer, maar zijn schot werd geblokt door Sebastian Holmen. Even daarna schoot Owen Wijndal de bal tegen de lat en Calvin Stengs de bal tegen de paal.

De gemiste kansen braken AZ na rust op. Eerst moest Idrissi na een uur spelen met een blessure naar de kant. Vijf minuten later ging Stijn Wuytens in de fout door aanvoerder Teun Koopmeiners niet zorgvuldig aan te spelen. Uiteindelijk zorgde Mats Köhlert vanuit de rebound voor de 1-1.

Willem II speelde met vertrouwen en drukte door. Vangelis Pavlidis zette de ploeg van coach Adrie Koster in de 78e minuut op voorsprong en even daarna besliste Mike Trésor Ndayishimiye met een fraaie treffer het duel definitief: 1-3. Willem II is voorlopig derde met vijf punten minder dan AZ.