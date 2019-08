AZ legt kaartverkoop Europees duel stil

De schade aan het dak van het AFAS Stadion van AZ. Een gedeelte van het dak stortte zaterdag in. Beeld ANP

AZ moet op zoek naar een ander onderkomen, omdat een deel van het dak van het eigen AFAS-stadion zaterdag instortte. Jong AZ zou ook maandag het thuisduel met Telstar in het stadion in Alkmaar spelen. Die wedstrijd is inmiddels verplaatst naar het trainingscomplex van de club in Wijdewormer, waar Jong AZ de meeste thuisduels voetbalt.

AZ meldt verder dat het hoofdgebouw van het stadion gewoon toegankelijk is. Grand Café Van Gaal en het AZ Fancentrum zijn vooralsnog geopend.

De voetbalclub uit Alkmaar is van plan om donderdag in het stadion van ADO Den Haag te spelen. Het onderkomen van AZ heeft een capaciteit van ongeveer 17.000, dat van ADO 15.000.

Te licht gebouwd

De dakconstructie van het AFAS-stadion van voetbalclub AZ in Alkmaar bleek bij de bouw in 2005-2006 veel te licht uitgevoerd om kosten te besparen. Bouw- en brandexpert Ynso Suurenbroek noemde het in een eerdere reactie ‘een spaghetticonstructie’. “De constructie voldeed niet aan de eisen van het bouwbesluit en niet aan de eisen van de brandveiligheid. Heel die constructie had sterker uitgevoerd moeten worden.”