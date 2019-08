AZ in het Olympisch Stadion? Leuk idee, maar gaat niet lukken

Het Olympisch Stadion tijdens de oefenwedstrijd van Ajax tegen Panathinaikos. Beeld Lin Woldendorp

Het zou een vooruitgang genoemd kunnen worden bij AZ: thuiswedstrijden dit seizoen in het Olympisch Stadion spelen. De club zou 5000 meer supporters kunnen ontvangen dan in het deels ingestorte Afas Stadion.

En dan ook nog op historische grond. AZ heeft er een Europese finale en twee bekerfinales gespeeld. Toch zien de Alkmaarders het stadion uit 1928 niet als een serieuze optie voor de rest van het seizoen.

Omdat in eigen huis spelen niet kan, wordt deze week voor het Europese duel met Royal Antwerp nog uitgeweken naar de Grolsch Veste in Enschede, daarna moet er een structurele oplossing komen. Bouwexperts denken dat de wederopbouw van het Afas Stadion namelijk nog zeker een jaar gaat duren. Dat zijn ruim twintig thuiswedstrijden waar een ander onderkomen voor moet worden gevonden, want de supporters van de club zien elke keer twee uur rijden waarschijnlijk niet zitten.

Daarbij kijkt de clubleiding van AZ naar tal van criteria. Hoe is de status van het veld? Is er voldoende parkeergelegenheid? Hoe zijn de faciliteiten om zakenpartners te ontvangen? Is er een uitvak?

In het Olympisch Stadion schort er bij sommige van deze criteria nog wel wat aan. Het veld is prima, Ajax speelde er oefenwedstrijden de afgelopen jaren. Parkeren kan bij de Rai, maar dan moeten er pendelbussen worden ingezet. Skyboxen zijn er niet en een uitvak al helemaal niet.

Hoewel de exploitanten van het rijksmonument AZ van harte welkom heten, snappen ze dat het geen reële optie is. “We zitten midden in een woonwijk,” zegt Nienke Erkelens van het Olympisch Stadion. “Daar vindt de politie vast ook wat van. Hier risicowedstrijden spelen, zal niet gaan.”

Ook voor andere eerstegraads supportersproblemen is het oude stadion niet klaar. “In de onoverdekte tribunes zitten geen toiletten en horecapunten meer. Die zouden we dan buiten het stadion moeten plaatsen.“

Het eerstvolgende thuisduel van AZ staat gepland op 14 september als Sparta op bezoek komt. De club hoopt dan een stadion te hebben waar supporters wel kunnen drinken en toiletteren.