AZ in alles beter dan Ajax

01-03-2020: Voetbal: Ajax v AZ: Amsterdam disappointment by Donny van de Beek of Ajax Beeld BSR Agency

Ajax werd zondagavond met eigen middelen verslagen. Het positiespel, de aanvallende variaties, de scherpte in de counters: AZ was de koploper op al die facetten de baas.

Dat is zorgelijk voor Ajax.

Heel zorgelijk. AZ staat nu op gelijke hoogte, maar maakte in de Johan Cruijff Arena een betere indruk dan de club die financieel de laatste jaren behoorlijk zijn nek heeft uitgestoken en kampioen móet worden. Ajax kon zich in een directe confrontatie met de grootste concurrent om de landstitel ook niet verschuilen achter blessureleed.

Want alle geblesseerden waren terug?

Niet allemaal, maar de belangrijkste spelers stonden op het veld: Hakim Ziyech, Quincy Promes, Daley Blind en Nicolás Tagliafico, die tegen Getafe geschorst was. Maar Ajax kreeg geen grip op het middenveld, daar waar de belangrijkste slag in een voetbalwedstrijd meestal geleverd wordt. Het was voor de AZ-spelers een speeltuin, waarin ook de aanvallers Myron Boadu en Calvin Stengs zich naar hartenlust uitleefden.

Stengs wordt toch genoemd als mogelijke vervanger van Ziyech bij Ajax?

Hij stak de meester zondagavond naar de kroon. Ziyech verloor zichzelf in gebaartjes, uit frustratie over het spel van zijn ploeggenoten, terwijl Stengs de ene na de andere splijtende pass van zijn linkervoet liet vertrekken.

Kon Ajax helemaal niets uitrichten?

Weinig. Het moest bij Ajax echt uit de tenen komen, AZ draaide veel soepeler. De Alkmaarders hadden kansen zat om de vroege voorsprong (Boadu profiteerde van een foute pass van Blind) in de tweede helft de beslissende klap uit te delen. Dat gebeurde pas in de 74ste minuut. Na een lange bal van Teun Koopmeiners liep Oussama Idrissi weg bij Lisandro Martínez. Andre Onana, die uitstekend keepte, was kans kansloos op de lob.

Titelstrijd weer open?

Dat mag je wel zeggen. Zelfs Feyenoord kruipt naderbij. De Rotterdammers staan op zes punten achterstand en spelen nog tegen AZ én Ajax. Dus Ajax moet zich serieus zorgen maken.

De cijfers Ajax Andre Onana 7 Sergiño Dest 5 Perr Schuurs 4 Daley Blind 6 Nicolás Tagliafico 6 Carel Eiting 4 Lisandro Martínez 5 Donny van de Beek 6 Hakim Ziyech 5 Dusan Tadic 5 Quincy Promes 5 Wissels: Klaas-Jan Huntelaar (-) voor Hakim Ziyech (‘80) AZ Marco Bizot 7 Jonas Svensson 6 Ramon Leeuwin 6 Teun Koopmeiners 7 Owen Wijndal 7 Fredrik Midtsjø 7 Dani de Wit 6 Jordy Clasie 7 Oussama Idrissi 7 Myron Boadu 7 Calvin Stengs 8 Wissels: Thomas Ouwejan (-) voor Oussama Idrissi (’81) Ferdy Druyf (-) voor Myron Boadu (’90) Yukinara Sugawara (-) voor Fredrik Midtsjø (’90)