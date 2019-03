AZ blaast onmachtig Ajax van het veld

Ajax voetbalt over twee weken voor eigen publiek tegen PSV niet om de koppositie. Het elftal van trainer Erik ten Hag leed bij een veel sterker AZ de vierde nederlaag van dit seizoen in de eredivisie (1-0). De achterstand op de koploper uit Eindhoven groeide zo naar vijf punten.



In het stadion waar de wind vrij spel had, werd Ajax een groot deel van de wedstrijd van het veld geblazen door de thuisploeg die in punten gelijk kwam met nummer drie Feyenoord. De bezoekers uit Amsterdam startten met de formatie die de club dit seizoen in veel zware Europese wedstrijden succes bracht.



Blessure Ziyech

Kasper Dolberg moest weer wijken voor Dusan Tadic, maar de Deense centrumspits mocht na 23 minuten al invallen omdat Hakim Ziyech niet verder kon. De international van Marokko greep naar een kuit en leek weer last te hebben van de blessure die hem woensdag ook al het duel met PEC Zwolle kostte.



Ajax wilde graag domineren in Alkmaar maar kwam het eerste uur niet veel verder dan tegenhouden. Het was aan Nicolás Tagliafico te danken dat Jonas Svensson en Oussama Idrissi de thuisploeg niet al snel op voorsprong zetten.



Best presterende ploeg

Doelman André Onana kreeg nog net een hand tegen een inzet van Mats Seuntjens en had even later geluk dat Idrissi in kansrijke positie naast schoot. Het gevaar dat Ajax stichtte in de eerste helft was minimaal. Ron Vlaar werkte op het allerlaatste moment een kopbal van Donny van de Beek uit het doel.



AZ startte ook na rust furieus. Calvin Stengs miste eerst nog twee enorme kansen voordat Guus Til zijn ploeg eindelijk gaf waar het recht op had: 1-0. Met invaller Noa Lang en Klaas-Jan Huntelaar wist Ajax de best presterende ploeg van de tweede competitiehelft in het laatste half uur eindelijk onder druk te zetten.



Huntelaar en Noussair Mazraoui waren dichtbij de gelijkmaker maar stuitten op doelman Marco Bizot. Van de Beek schoot voor open doel rakelings over, even nadat Seuntjens had nagelaten voor 2-0 te zorgen.