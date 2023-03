AZ beticht KNVB’ers van ‘vriendjespolitiek’ jegens Ajax, PSV en Feyenoord

Beeld Toon Dompeling/Pro Shots

Dat staat in een brief die in handen is van het tv-programma Vandaag Inside. De bond bevestigt de ontvangst van de brief van zes A4'tjes. “In principe reageren we niet inhoudelijk via de media op briefwisselingen met onze leden, maar we kunnen bevestigen dat we de brief hebben ontvangen,” aldus de KNVB. “We hebben AZ al aangegeven dat we de inhoud graag willen bespreken, omdat de genoemde feiten onjuist zijn. Bij eerdere signalen van AZ hebben we dit ook met hen besproken.”

AZ laat weten te wachten op een inhoudelijke reactie van de KNVB. “Die hebben we nog niet gehad. Tot die tijd hebben we niets extra’s te melden,” zegt een woordvoerder.

Weerstand tegen NL League

De directie en de raad van commissarissen van AZ stuurden eerder deze maand een aangetekende brief aan de leiding van de KNVB, te weten het bestuur betaald voetbal, de raad van commissarissen en het bondsbestuur. Marianne van Leeuwen, de directeur betaald voetbal van de bond, ontving per e-mail ook een exemplaar.

De AZ-leiding schrijft onder meer dat Jan Albers, de voorzitter van de rvc bij de KNVB, een grens heeft overschreden door ‘via de welbekende achterkamertjes’ met de rvc-voorzitters van PSV, Ajax en Feyenoord in gesprek te gaan over de NL League. Die nieuw te vormen organisatie in het betaalde voetbal moet een deel van de taken van de KNVB gaan overnemen. Een groot deel van de betaaldvoetbalclubs is voor het opzetten van de NL League. Ajax en Feyenoord zijn hier volgens AZ echter op tegen en in de brief staat dat PSV, de club waar Albers eerder commissaris was, nu ook tegen is. Volgens AZ probeert Albers ‘op persoonlijke titel’ het initiatief ‘doelbewust te traineren’.

Kampioensticket Champions League

De club kaart in de uitgelekte brief meer zaken aan die volgens AZ niet goed zijn gelopen binnen de KNVB. Zo is AZ nog altijd verbolgen over de afwikkeling van het seizoen 2019-2020, dat als gevolg van het coronavirus voortijdig werd beëindigd. Ajax en AZ hadden evenveel punten toen de eredivisie werd afgebroken. De KNVB besloot Ajax het ‘kampioensticket’ voor de Champions League toe te kennen, omdat de Amsterdammers een beter doelsaldo hadden.