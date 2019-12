AZ - Ajax wordt met publiek gespeeld in Alkmaar

Het ingestorte dak van het AZ-stadion. Beeld ANP

Dat heeft het college van burgemeester en wethouders dinsdag gemeld aan de directie van AZ. “Het voetbal zo snel mogelijk terug in de stad in een veilig stadion was vanaf het begin het uitgangspunt. De club moet nog een aantal werkzaamheden verrichten, maar we zijn erg blij dat het gaat lukken en AZ de topper tegen Ajax in een vol stadion kan spelen,” aldus het college.

“In samenspraak met de gemeente Alkmaar en het onafhankelijke ingenieursbureau Royal HaskoningDHV is dinsdag besloten dat de thuishaven van AZ weer veilig is,” meldt AZ op de eigen website. Wel moeten de toegezegde verstevigingsmaatregelen voor vrijdag klaar zijn en gecontroleerd.

Het stadion van AZ kon de afgelopen maanden niet worden gebruikt, omdat begin augustus een deel van het dak instortte tijdens een zuidwesterstorm. De Alkmaarders weken sindsdien voor hun thuiswedstrijden uit naar Den Haag.

Het dak van het eigen stadion is verwijderd, alleen boven de hoofdtribune is de overkapping nog intact. AZ heeft voor tijdelijke voorzieningen gezorgd, waardoor het stadion in principe weer kan worden gebruikt.

De wedstrijd begint zondag om 16.45 uur.