Autocoureur De Vries pakt wereldtitel in de Formule E

In de titelstrijd bleef de Mercedes-coureur met 99 punten de Zwitser Edoarda Mortara en de Brit Jake Dennis respectievelijk zeven en acht punten voor.

“Ik ben sprakeloos en een beetje emotioneel,” zei De Vries, die ook reserverijder is bij het Formule 1-team van Mercedes, na afloop. “Het is zo’n zwaar seizoen geweest met hoogte- en dieptepunten. Alles werd uiteindelijk beslist in de laatste race waar we aan onze kant het nodige geluk hadden. Ik voelde me echt een mikpunt en geen enkele coureur had veel respect. Op het einde besloot ik de wagen veilig naar huis te rijden.”

De Vries zag bij de start een van zijn grootste concurrenten Mitch Evans niet wegkomen. De Jaguar van de nummer 4 in de WK-stand werd vervolgens ook nog geraakt door Mortara, de nummer 2 uit de WK-stand, waarna de race werd stilgelegd. Beide concurrenten van De Vries konden niet meer verder.

Na de herstart schoot een andere concurrent, Dennis, bij een inhaalactie meteen van de baan, waardoor geen enkele uitdager van de Mercedes-coureur nog voor hem reed. De Vries, die bij de herstart als twaalfde was vertrokken, rukte nog op naar de vierde plaats en stelde onder toeziend oog van Toto Wolff, de baas van Mercedes in de Formule 1, uiteindelijk met een achtste plaats zijn titel zeker.

De race in Berlijn werd gewonnen door de Fransman Norman Nato. Met De Vries’ teamgenoot Stoffel Vandoorne op een derde plaats greep Mercedes ook de titel bij de teams. Robin Frijns finishte in de slotrace als twaalfde en werd vijfde in het WK.