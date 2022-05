Australiër Jai Hindley wint Giro d'Italia

Beeld REUTERS

De 26-jarige renner van Bora-hansgrohe verdedigde in de afsluitende tijdrit in Verona zijn leiderspositie met succes. In het klassement bleef hij de Ecuadoraan Richard Carapaz en de Spanjaard Mikel Landa voor. De laatste etappe werd gewonnen door de Italiaan Matteo Sobrero, die drie Nederlanders voorbleef. De nationaal kampioen tijdrijden van Italië was over 17,4 kilometer 23 seconden sneller dan Thymen Arensman van Team DSM. Mathieu van der Poel eindigde op 40 seconden als derde, Bauke Mollema werd vierde op 1.08.

Slotklim

In de tijdrit in Verona begon Hindley met 1 minuut en 25 seconden voorsprong op Carapaz. Die marge had hij opgebouwd in de laatste bergetappe waar hij de Ecuadoraan op de slotklim, de Passo Fedaia, uit de roze trui had gereden. Landa had voorafgaand aan de tijdrit 1.51 minuut achterstand op de Australiër.

Halverwege de tijdrit gaf Hindley vrijwel niets toe op Carapaz. Landa zat daar op het meetpunt meer dan een minuut achter. Carapaz finishte als tiende in 23.48. Hindley had op de streep in Verona 7 seconden meer nodig en werd vijftiende. Hij bezorgde zijn Duitse ploeg, met onder anderen Wilco Kelderman, de eerste eindzege in een grote wielerronde.

Jai Hindley sprak van een heerlijk gevoel na zijn eerste eindzege van de Giro d’Italia. De 26-jarige wielrenner van Bora-hansgrohe begon net als in 2020 in de roze leiderstrui aan de afsluitende tijdrit. In tegenstelling tot twee edities geleden hield hij nu wel stand en veroverde hij als eerste Australiër de eindzege van de Ronde van Italië. “Ik ben trots dat ik Australiër ben en heel blij dat ik deze titel mee naar huis kan nemen.”

Er speelden veel emoties: “Ik had in mijn achterhoofd wat er was gebeurd in 2020 en was van zins dat niet opnieuw te laten gebeuren. Om deze zege te pakken is ongelofelijk. Het is een heerlijk gevoel.”

Hij had zich goed gevoeld tijdens de tijdrit. “Ik hoefde er niet tegen te vechten,” zei hij. Halverwege had hij vrijwel dezelfde tussentijd als zijn concurrent Richard Carapaz uit Ecuador. “Ik heb de afdaling voorzichtig gereden en heb daarna alles gegeven tot aan de finish.”

Van der Poel

Koen Bouwman eindigde als zestiende in de tijdrit. De wielrenner van Jumbo-Visma verzekerde zich door te finishen in Verona als eerste Nederlander van de eindzege in het bergklassement. Bouwman won bovendien twee etappes tijdens deze Giro.

In de afsluitende tijdrit was Sobrero met afstand de snelste. Halverwege het parcours, op de top van de Torricella Massimiliana, was hij meer dan een halve minuut sneller dan Van der Poel, die als tweede was geëindigd in de eerste tijdrit van deze Giro. Arensman moest 15 seconden toegeven op de Italiaan, die in de afdaling ook nog iets sneller was dan de twee Nederlanders. Sobrero bezorgde zijn ploeg BikeExchange de derde ritoverwinning in deze Giro, na twee zeges van de Brit Simon Yates.