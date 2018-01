Atlete Samuel onder WK-limiet 60 meter

De Amsterdamse atlete sprintte in het Tsjechische Ostrava naar de winst in haar serie in 7,28 seconden. Dat is twee honderdsten onder de limiet voor Birmingham van 7,30.



Ze is al de tweede atlete die onder de limiet duikt. Stadgenote Madiea Ghafoor snelde kortgeleden naar een persoonlijk record van 7,25.



Onzeker

Samuel en Ghafoor zijn nog niet zeker van een startplek bij de mondiale titelstrijd. Als meer dan twee atletes voldoen aan de limiet, gaan in principe de snelste twee naar het WK.



Dafne Schippers, die twee jaar geleden op de WK indoor zilver veroverde op de 60 meter, is van plan ook dit jaar weer aan de WK mee te doen. De Utrechtse wereldkampioene 200 meter moet haar indoorseizoen nog beginnen. Ze heeft haar deelname aan de NK indoor (17 en 18 februari) in Apeldoorn inmiddels toegezegd.



Samuel eindigde in de finale van de 60 meter in Ostrava als derde in 7,29. Naomi Sedney, de regerend Nederlands kampioene 60 meter, kwam nog niet aan de limiet; ze noteerde 7,38 in de series en 7,41 in de finale.



Pfeiffer

Solomon Bockarie opende eveneens in het Tsjechische atletiekgala zijn indoorseizoen. Hij liep 6,83 op de 60 meter, ruim boven de WK-limiet van 6,63. Bockarie veroverde vorig jaar de nationale titel op de kortste sprintafstand. Afgelopen zomer wierp de ziekte van Pfeiffer hem ver terug.



