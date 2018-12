Atlanta United bevestigt komst De Boer

Frank de Boer gaat als trainer aan de slag in de Verenigde Staten. De 48-jarige Noord-Hollander ondertekent een meerjarig contract bij de Amerikaanse kampioen Atlanta United.



De Boer volgt de Argentijn Gerardo Martino op bij de club die afgelopen seizoen de titel pakte in de Major League Soccer (MLS).



Atlanta United werd in 2014 opgericht en debuteerde vorig jaar in de MLS. De club uit de staat Georgia werd in zijn tweede seizoen al kampioen.



De Boer was van eind 2010 tot de zomer van 2016 trainer van Ajax, waarmee hij vier keer op rij kampioen werd (2011, 2012, 2013 en 2014). De 112-voudig international van Oranje beleefde daarna twee mislukte avonturen in het buitenland.



Zowel bij Internazionale als bij Crystal Palace werd hij al na een paar maanden ontslagen. De Boer hield het in Italië en Engeland respectievelijk slechts 85 en 77 dagen vol. Na zijn ontslag op 11 september vorig jaar bij Crystal Palace zat de voormalige verdediger van onder meer Ajax, FC Barcelona en Galatasaray zonder club.



De Boer steekt nu voor het eerst de Atlantische Oceaan over, voor een Amerikaans avontuur. Atlanta United speelt in een groot stadion dat plaats biedt aan ruim 70.000 toeschouwers. De bekendste naam in de selectie is de Amerikaanse doelman Brad Guzan, die jarenlang in Engeland speelde voor Aston Villa.