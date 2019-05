ASV De Dijk is nog niet gedegradeerd

De Dijk heeft degradatie uit de zaterdag derde divisie met minimaal een week uitgesteld. De ploeg van coach Kees Oostermeijer won in Heemskerk met 5-3 van Odin'59.



De achterstand op het op een play-offplaats staande SJC is daardoor met drie wedstrijden te spelen zeven punten. Kubilay Koylu (twee), Zakaria Bourik, Damien Menzo en Hussam Dowaah maakten de doelpunten voor hekkensluiter De Dijk, dat komende zaterdag thuis moet winnen nummer vier Hoek om niet te degraderen naar de hoofdklasse.



OFC heeft uit bij JVC Cuijk een belangrijke overwinning in de zondag derde divisie behaald. Door de 4-0 zege staat de ploeg van coach Eric Heerings op de derde plaats. Die plek is waarschijnlijk nodig om de nacompetitie om promotie naar de tweede divisie te bereiken. Tegen Cuijk maakten Reda Kharchouch (twee), Tom Noordhoff en Alje Wiltenburg de doelpunten



Basketbal

De basketbalsters van Loon Lions uit Landsmeer hebben de tweede wedstrijd tegen Grasshoppers in de finale om de landstitel gewonnen met 62-51 gewonnen.



De ploeg van coach Thijs Volmer herstelde zich daarmee van het pak slaag dat het in het eerste duel in Katwijk had gekregen: 82-48. In tegenstelling tot de eerste wedstrijd had Lions het vooral verdedigend beter op orde. Wedstrijd drie en vier in de best-of-five-serie zijn morgen en zaterdag in Landsmeer. De ploeg die als eerste drie wedstrijden wint, is landskampioen.



Handbal

De handbalsters van VOC zijn een overwinning verwijderd van de derde landstitel op rij. De eerste wedstrijd tegen Quintus in de finale om het landskampioenschap werd met 23-20 gewonnen. VOC legde de basis voor de zege in het begin van de wedstrijd. VOC nam snel een 6-1 voorsprong en hield Quintus vanaf dat moment steeds op afstand.



Alleen halverwege de tweede helft leek het even spannend te worden toen het verschil twee punten werd: 17-15. VOC liep echter uit naar 22-16 en speelde de wedstrijd daarna simpel uit. De club uit Amsterdam-Noord kan komende zondag bij een overwinning in Kwintsheul de derde landstitel op rij binnenhalen. Mocht dat onverhoopt niet lukken, is een week later in sporthal Elzenhagen een beslissingsduel.



Hockey

De hockeyers van Amsterdam leken vorige week de play-offs te kunnen vergeten, want de achterstand op de vierde plaats was vijf punten. Door de 2-0 overwinning van vrijdag op directe concurrent Oranje-Rood, en de 4-1 zege zaterdag bij Tilburg is Amsterdam op basis van een beter doelsaldo dan Oranje-Rood (4-4 gelijkspel tegen Rotterdam) geklommen naar de vierde plaats.



Tegen Tilburg maakten Mirco Pruyser, Tom Hiebendaal, Casper Horn en Valentin Verga de Amsterdamse doelpunten. Voor Amsterdam staat komende zondag in de laatste competitieronde de derby thuis tegen Pinoké op het programma. Oranje-Rood gaat op bezoek bij Den Bosch, dat ook nog in de race is voor de play-offs. Pinoké dar nergens meer voor speelt, verloor thuis met 1-0 van degradatiekandidaat Klein Zwitserland.