ASV De Dijk draait ontslag trainer Twisker terug

Het kersverse bestuur, dat drie weken geleden is aangetreden, heeft Twisker gevraagd trainer te blijven van de club. Dat verzoek heeft hij geaccepteerd.



Zonder overleg gaf een van de bestuursleden Twisker de bons. De reden zou zijn om degradatie te voorkomen. De overige bestuursleden zijn ontzet over de eenmanspolitiek en staan niet achter het besluit.



Stoppen

Het vermeende ontslag van Twisker was voor De Dijk-spits Jack Tuijp donderdag de druppel om te besluiten te stoppen met voetballen.



"Het gaat bij De Dijk alleen maar over de randzaken," aldus Tuijp tegen Het Amsterdamsche Voetbal. "Bij mij is het plezier in het voetbal weg."



Het bestuur betreurt het dat de rust in de club nog steeds niet is wedergekeerd. Het bewuste bestuurslid heeft, na verzoek van de andere bestuursleden, afstand gedaan van zijn bestuursfunctie.