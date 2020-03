Assistent-trainer en stafleden Ajax thuis vanwege corona

Christian Poulsen. Beeld BSR Agency

Naast Poulsen zou het gaan om inspanningsfysioloog Alessandro Schoenmaker en een fysiotherapeut van de club. Alledrie waren ze afgelopen vrijdag op een verjaardagsdiner, waarschijnlijk georganiseerd door Poulsen die vrijdag 40 jaar oud werd.

Vijf dagen later testte een van de aanwezigen, Deens oud-international Thomas Kahlenberg, positief op het coronavirus. Het is niet bekend waar hij het virus precies heeft opgelopen. In Denemarken zijn inmiddels drie spelers van de Deense voetbalclub Lyngby BK naar huis gestuurd omdat ze in contact zijn geweest met Thomas Kahlenberg. Het gaat om Martin Ørnskov, Kasper Jørgensen en Patrick da Silva. Ook Joel Kabongo van Brøndby bevindt zich in quarantaine.

“Vanuit Ajax hebben we gezegd dat de drie voorlopig beter thuis kunnen zitten,” zegt Miel Brinkhuis, woordvoerder van de Amsterdamse club, die om privacyredenen niet wil ingaan op de namen. “Ze vertonen geen symptonen van het coronavirus, maar we willen niemand in gevaar brengen bij de club. We hebben aan de drie gevraagd om zich regelmatig te testen op ziekteverschijnselen. Als die uitblijven, keren ze 13 maart terug bij de club.”

Poulsen, die tussen 2012 en 2014 zelf voor Ajax voetbalde, is sinds afgelopen zomer de rechterhand van coach Erik ten Hag. De Deen volgde Alfred Schreuder op die een baan kreeg aangeboden bij het Duitse Hoffenheim.