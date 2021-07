Ashleigh Barty pakt eerste Wimbledon-titel

Beeld REUTERS

Voor de 25-jarige Barty, die in de tweede set met 3-1 leidde en bij 6-5 voor toernooiwinst mocht serveren, is het de tweede grandslamtitel. Twee jaar geleden was ze de beste op Roland Garros. De Australische was op Wimbledon nog nooit voorbij de vierde ronde gekomen.

Barty is de opvolgster van de Roemeense Simona Halep, die de editie van 2019 wist te winnen en dit jaar ontbrak wegens een kuitblessure.

Pliskova (29) stond voor de tweede keer in een grandslamfinale. In 2016 verloor ze op de US Open ook de eindstrijd.