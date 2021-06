Arsenal laat eerste elftal vertrekken, voormalig Ajax-voetbalster naar mannencompetitie

ADO den Haag speelster Julia Kagie in duel met PSV speelster Kayleigh van Dooren Beeld Pro Shots / Remko Kool

Amateurvoetbal

ASV Arsenal stopt met het eerste elftal op zondag. De club uit Amsterdam-Zuid richt zich komend seizoen volledig op het eerste zaterdagelftal dat in de tweede klasse speelt. Het zondag team kwam uit in de vierde klasse. De spelers van het eerste zondagelftal van Arsenal vertrekken naar TOS-Actief. Ook coach Robert MacDonald maakt de overstap naar sportpark Middenmeer in Oost. TOS-Actief had tot nu toe geen eerste elftal op zondag en moet daarom met de nieuwe ploeg beginnen in de zondag vijfde klasse.

JOS Watergraafsmeer (zondag derde divisie) speelt de eerste oefenwedstrijd van het seizoen tegen AFC uit de tweede divisie. Het duel is op 24 juli op sportpark Goed Genoeg. JOS treft voor de derde divisie in het weekeinde van 21 en 22 augustus begint onder andere ook zaterdag hoofdklasser Swift (10 augustus) en zaterdag eersteklasser WV-HEDW (17 augustus). Die wedstrijden zijn op sportpark Drieburg. JOS begint het seizoen met de nieuwe aanwinsten Nigel Hardenberg en Tim Klaasen-Bos (allebei SDZ), Virgil Smith (Olympia Haarlem) en Max Versteeg (Legmeervogels).

Basketbal

Wierd Goedee nieuwe coach van Apollo Wierd Goedee is de nieuwe coach van de basketballers van Apollo. De 53-jarige Goedee heeft een contract voor twee seizoenen getekend. Hij zal het trainerschap combineren met zijn functie als hoofd jeugdopleiding en het onder 22-team van de Amsterdamse club. Goedee is de opvolger van Edwin van der Hart, die gedurende het afgelopen seizoen de vertrokken Laki Lakner verving. Goedee speelde zelf jaren bij Graydon Canadians, de voorloper van Apollo Amsterdam.

Na zijn actieve carrière was hij coach bij Weert, Bergen op Zoom en Den Bosch. Bij de laatstgenoemde won hij twee landstitels (2006 en 2007). Goedee was de afgelopen jaren coach van de in de Eredivisie uitkomende jeugdteams onder 18 en onder 21 van Apollo. Daar won hij meerdere landskampioenschappen mee.

Honkbal

Catcher Max Clarijs kan voorlopig niet in actie komen voor Amsterdam Pirates. De catcher heeft een middenhandsbeentje gebroken. Dat gebeurde toen hij een bal hard op zijn hand kreeg. Clarijs is geopereerd en hij is mogelijk drie maanden uit de roulatie. Hij hoopt op tijd fit te zijn voor de start van de play-offs in augustus.

De hoofdklasse wordt donderdag hervat. De competitie lag vanwege het Olympisch kwalificatietoernooi – waar het Nederlands team geen ticket voor Tokio wist te bemachtigen – een maand stil. Pirates speelt deze week drie keer tegen Hoofddorp Pioniers.

Vrouwenvoetbal

Voetbalster Julia Kagie gaat komend seizoen spelen bij de mannen van zondag derdeklasser DUNO uit Den Haag. De 20-jarige verdediger komt over van de vrouwen van ADO Den Haag, waar ze sinds 2019 onder contract stond. Daarvoor speelde Kagie een seizoen in het beloftenteam van Ajax.

Het is met ingang van het seizoen 2021-2022 voor vrouwen in het amateurvoetbal mogelijk uit te komen in de categorie A bij de mannen. Daarin zitten alle eerste elftallen van de Tweede Divisie tot en met de vijfde klasse en de reserve-elftallen vanaf de Hoofdklasse tot en met de derde klasse.