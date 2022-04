Arnold Mühren over de aanstaande promotie van FC Volendam: ‘De club moet waken over haar identiteit’

Fans van FC Volendam vieren de 3-1 overwinning op Jong Ajax. Beeld Pro Shots/Stanley Gontha

Als Arnold Mühren een verklaring moet geven voor het succes van FC Volendam, de club die op de drempel van promotie naar de eredivisie staat, dan schieten zijn gedachten vroeg of laat terug naar zijn eigen carrière.

Hij weet het nog goed. In 1985, Mühren speelde bij Manchester United, werd hij gebeld door Johan Cruijff, die toen net als trainer was begonnen bij Ajax – en maandag 75 jaar zou zijn geworden. Of Mühren wilde terugkeren bij Ajax? “Ik was daar zelf best verbaasd over,” zegt de voormalige middenvelder. “Ik zei: Johan, ik ben 34. Waarop hij zei: al ben je 134, je bent toch fit? Je kunt toch voetballen? Nou dan. Je moet hiernaartoe komen, en wel zo gauw mogelijk, want ik heb ervaren jongens nodig.”

Voordat Mühren (70) het doorhad, speelde hij nog vier seizoenen bij Ajax en mocht hij – als 37-jarige – met het Nederlands elftal mee naar het EK ’88, waar zijn voorzet in de finale tegen de Sovjet-Unie het befaamde doelpunt van Marco van Basten inleidde. “Bij Ajax speelde ik met jongens die aan het begin van een fantastische carrière stonden, zoals Van Basten, Van ’t Schip, Bosman, Rijkaard en Vanenburg,” vertelt Mühren. “Door mij daarbij te halen erkende Johan het belang van ervaring in een elftal.”

Tekort aan ervaring

In zekere zin geldt dat ook voor trainer Wim Jonk bij FC Volendam, vindt de geboren Volendammer Mühren. “Toen Wim hier kwam, nu bijna drie jaar geleden, vond ik dat Volendam een schrijnend tekort aan ervaring had. We huurden wat nieuwe jongens of haalden spelers die Wim nog kende vanuit zijn tijd bij de Ajaxopleiding, maar met alle respect: met zeven, acht kinderen ga je de eredivisie niet in. Nou, dat bleek ook wel.”

Pas dit seizoen vielen alle puzzelstukjes op hun plaats, vindt Mühren, omdat FC Volendam, dat in 2009 degradeerde uit de eredivisie, vorige zomer nadrukkelijk investeerde in routine en ervaring. Met spits Robert Mühren (32), een neef van Arnold, als exponent daarvan. Hij is dit seizoen al goed voor 27 treffers. “Robert is de belangrijkste aankoop geweest. Een doelpuntenmaker heb je gewoon nodig. Er werd voor zijn komst ook aardig gevoetbald, maar de wedstrijden die we dit seizoen winnen, gingen toen allemaal verloren.” Het is een wetmatigheid in het voetbal. “Ajax ging ook pas draaien toen Tadic, Blind en Klaassen waren gekomen.”

Over Ajax gesproken: de link tussen de Amsterdamse club en FC Volendam is onomstotelijk aanwezig. Behalve Jonk is ook Ruben Jongkind, als directeur opleidingen, werkzaam voor FC Volendam. Beiden waren betrokken bij de ‘Fluwelen Revolutie’ van Cruijff. Keje Molenaar was tot december directeur externe betrekkingen ibij Volendam. De oud-speler stelde eerder in Trouw: “Cruijffs gedachtegoed leeft hier meer voort dan in Amsterdam. Daar doen ze er niets meer mee.”

Middenveld het belangrijkst

Of Mühren de Cruijfffilosofie terugziet bij FC Volendam? “Mwah, dat weet ik niet,” zegt hij voorzichtig. “Toen Wim naar Volendam kwam, wist je wat je zou krijgen: 4-3-3, met dominant en aantrekkelijk, aanvallend voetbal. Wim komt nu eenmaal uit de Ajaxschool. Maar die hoge, opkomende backs, dat past niet echt in de filosofie van Cruijff. In die tijd was het zo dat een centrale verdediger doorschoof naar het middenveld. Dat zie je nu een stuk minder. Ik ben de eerste die zegt dat je creatieve voetballers moet opstellen, maar de tegenpartij heeft ook wel eens de bal. Als je middenveld, het belangrijkste gedeelte van een elftal, niet goed staat, heb je een probleem.”

FC Volendam kan zich vrijdagavond, als het wint bij FC Den Bosch, verzekeren van promotie naar de eredivisie. Of de ploeg al klaar is voor het hoogste niveau? “Wat je vaak ziet, is dat het in het eerste jaar – mits je er nog wat jongens bij haalt – wel lukt om je te handhaven,” meent Mühren. “Dan is het nieuw, heerst er enthousiasme en staat het publiek erachter. Volendam moet er alleen voor waken dat het z’n identiteit niet kwijtraakt. Want er staat nu nog maar één Volendammer in het elftal, en dat is Robert. Ik ben zelf een echte Volendammer. Die vinden het veel leuker als er drie, vier Volendammers in het elftal spelen.”