Arnold Mühren na het verlies van Ajax van PSV: ‘Steven Bergwijn is los. Hij voetbalt bijna bevrijd’

Ajaxkeeper Jay Gorter met Edson Álvarez nadat Ajax met 3-5 van PSV had verloren in de strijd om de Johan Cruijff Schaal. Beeld Pro Shots / Stefan Koops

Volgens Jonker, als trainer jarenlang de rechterhand van Louis van Gaal, onder meer bij Barcelona en Bayern München, was de strijd om de Johan Cruijff Schaal een ‘traditionele’ Ajax-PSV. “Ajax viel aan, miste soms de balans in verdedigende zin, en PSV profiteerde daarvan.”

Vóór de wedstrijd was hij vooral benieuwd naar het PSV van Ruud van Nistelrooij. “Ik was zeer gecharmeerd van de stijl waarin hij Jong PSV liet spelen: dat team joeg de tegenstander elke week van het veld, met voortreffelijk positiespel. Een lust voor het oog. Maar hij speelt nu om de prijzen en kiest voor meer zekerheid. Tegen Ajax en straks tegen AS Monaco in de Champions League heb je niets aan complimenten. Hij moet het beste eruit halen en hij zal vinden dat dat met deze spelers op deze manier moet.”

Uiterst professioneel

Uli Landvreugd, voormalig trainer van AFC en dit seizoen assistent van Mike Snoei bij Telstar, nam vorig seizoen een kijkje in de keuken van Jong PSV. “Van Nistelrooij is een rustige trainer. Hij weet waarmee hij bezig is, werkt uiterst professioneel, en is heel ervaren op het hoogste niveau als speler. Ik hoop dat hij PSV de Champions League in kan loodsen. Het zou fantastisch zijn als het Nederlandse voetbal weer twee teams heeft in de groepsfase. Ik vind PSV sterker dan vorig jaar. Het geraamte staat. De nieuwe keeper Walter Benítez maakt een goede indruk en met Luuk de Jong en Guus Til hebben ze twee uitstekende aankopen gedaan. Maar ook Xavi Simons viel goed in tegen Ajax en maakte een prachtig doelpunt.”

Ook de aankopen van Ajax kunnen Arnold Mühren – winnaar van de Europacup II met Ajax in 1987 – bekoren. “Steven Bergwijn is los. Hij voetbalt bijna bevrijd. Sinds zijn entree in het Nederlands elftal zit hij in een flow en die lijn trekt hij door bij Ajax. Hij wordt alleen maar beter.”

De samenwerking van Bergwijn met linksback Owen Wijndal was volgens Mühren uitstekend. Al ziet hij bij de backs van Ajax wel een terugkerend probleem: “Er wordt zó veel van die jongens gevraagd. Je bent ook middenvelder en aanvaller. Ik zie Wijndal elke keer maar weer die sprint van veertig meter maken, maar je moet óók weer terug zijn. Dat kost vreselijk veel kracht. Dan laat je defensief wel eens een steekje vallen. PSV loerde daarop.”

Kwetsbaarheid

De kwetsbaarheid van Ajax verbaast Jonker niet. “Het risico zit in deze speelwijze opgesloten, met veel mensen vóór de bal en soms te weinig defensieve balans. Discussies daarover zijn ook gevoerd met Erik ten Hag als trainer. Het gaat om speldiscipline: niet allemaal tegelijk naar voren lopen, afspraken nakomen en ingrijpen als het nodig is. Daarin mis je Lisandro Martínez en Nicolás Tagliafico. Die Argentijnen grijpen in, en hard ook als het moet.”

Misschien dat een andere aankoop, Calvin Bassey, die rol op zich kan nemen. “Maar ik kan hem op basis van dat kwartiertje – tot hij een rode kaart kreeg – niet beoordelen,” zegt Mühren. “Ik vond het wel opvallend dat hij linksback ging spelen toen hij in het veld kwam, en dat Blind in het centrum bleef staan. Volgens mij heeft Bassey bij Rangers meestal centraal gespeeld. Een dag later, in een oefenduel met Almere City, stond Bassey wel in het hart van de defensie. Hij regelt en wijst, dat is een goed teken. Hij laat zien dat hij durft te voetballen en dat wordt bij Ajax gevraagd. En er staat wel een kerel. Hij is fysiek sterk, in de lucht ook vermoed ik. Maar ik weet niet of hij de plek van Blind achterin moet overnemen. Blind kan natuurlijk ook op het middenveld en als linksback uit de voeten, maar dan moet je Edson Álvarez of Wijndal weer opzijschuiven. En ik vind van Álvarez zeker dat hij het verdient om te spelen.”

Jay Gorter

Op Ajaxdoelman Jay Gorter was na de wedstrijd tegen PSV veel kritiek. Jonker snapt dat, maar hij oordeelt mild: “Gorter is een groot talent. Het zou zonde zijn om hem nu af te serveren. In de periode dat ik bij Bayer München werkte, stond bij Schalke 04 de toen 19-jarige Manuel Neuer op doel. Die liet dat jaar ook wel een paar ballen uit zijn handen vallen. Bij Bayern München groeide hij daarna uit tot de beste van de wereld. Gorter heeft potentie, anders zet Schreuder hem niet in de basis. Als je hem nu afschrijft, ben je hem misschien maanden kwijt.”

Jonker zou Gorter zaterdag, als de competitie voor Ajax begint met een uitwedstrijd tegen Fortuna, ook opstellen. “Maar dat zeg ik van de buitenkant. Het ligt er uiteraard sterk aan hoe hij reageert op deze teleurstelling, hoe hij deze week traint en hoe hij zich manifesteert. Aan het team en de steun in de groep zal het niet liggen, want alle spelers zochten Gorter na de wedstrijd meteen op. Ook Pasveer. Ze willen hem helpen. Daaruit blijkt dat iedereen toch wat in hem ziet.”

