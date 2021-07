Arno Kamminga naar historisch zilver op 100 meter schoolslag: ‘Dit voelt voor mij als goud’

Voor het eerst sinds de Olympische Spelen van 2004 veroverde een Nederlandse zwemmer een medaille op de langebaan. Beeld ANP

Kamminga bezorgde Nederland de derde zilveren medaille op deze Spelen, na de handboogschutters Gabriela Schloesser en Steve Wijler (gemengde landenwedstrijd) en wielrenster Annemiek van Vleuten (wegwedstrijd).

Voor het eerst sinds de Olympische Spelen van 2004 veroverde een Nederlandse zwemmer een medaille op de langebaan. Kamminga volgde Pieter van den Hoogenband op. De huidige chef de mission van TeamNL in Tokio pakte 17 jaar geleden in Griekenland goud op de 100 vrij en zilver op de 200 vrij en 4x100 vrij.

Op de drie Spelen daarna lukte het geen Nederlandse man meer om medailles te pakken. De 25-jarige Kamminga bezorgde de zwemploeg in Tokio eindelijk weer succes, met Van den Hoogenband als toeschouwer op de tribune.

Spelen van Rio

Kamminga tikte in het Tokyo Aquatics Centre aan in 58,00 seconden, Peaty pakte het goud in 57,37. De 26-jarige Brit veroverde bij de Spelen van Rio 2016 het goud op de 100 schoolslag in 57,13, toen een wereldrecord. Peaty scherpte de mondiale toptijd later aan tot 56,88.

Kamminga was in de aanloop naar de finale al de zwemmer die het dichtst in de buurt van de ongenaakbare Brit kon blijven. “Ik wist dat ik het kon,” zei hij. “Ik ging met de tweede tijd de finale in, maar dan moet je het toch nog even doen. Ik voelde de spanning wel. Het is toch een olympische finale, hoger kan niet, dat brengt toch iets speciaals met zich mee. Ik heb er eigenlijk geen woorden voor.”

Het lukte hem op de eerste 50 meter goed in de buurt van Peaty te blijven. “Ik wilde eigenlijk gewoon racen met Peaty. Ik wist dat ik net als op de EK pas in de finale tegen hem mocht zwemmen. Hij vertrekt hard en daar pusht hij me in. Volgens mij ging ik geweldig mee in die eerste baan. De laatste meters waren wel erg zwaar, erg pijnlijk, maar nu voel ik dat niet meer.”

Twijfels

Kamminga ontbrak bij de Spelen van Rio 2016. Hij wist zich destijds niet te kwalificeren en twijfelde zelfs of hij wilde doorgaan met zwemmen. De geboren Katwijker, die destijds zijn sport combineerde met een studie, besloot zich een jaar volledig op het zwemmen te richten. “Als ik het haal, ga ik door. Zo niet, dan heb ik het in ieder geval geprobeerd,” zei hij daar over. “Nou goed, de rest is geschiedenis.”

Kamminga transformeerde in Amsterdam onder coach Mark Faber van een ietwat luie zwemmer die tijdens trainingen vaak snel begon te klagen tot een volledig gefocuste topsporter. Een topsporter die volgens Faber ‘als een spons’ alle adviezen en informatie in zich opneemt. “Hij leert heel snel. Het zit in zijn systeem en dan gaat het er niet meer uit,” zei Faber eerder. “Zijn ontwikkeling is nergens gestagneerd. Ik heb het met Arno vaak over het ‘syndroom van snel tevreden zijn’. Je mag nooit tevreden zijn, je moet altijd weer denken aan de volgende stap om nog beter te worden.”

Die instelling verklaart de progressie die Kamminga de afgelopen jaren heeft geboekt en nog steeds boekt. In april van dit jaar dook hij als eerste man na Peaty onder de grens van 58 seconden (57,90). In de series van de Spelen in Tokio ging hij nóg sneller (57,80). Het zijn tijden die alleen Peaty kan zwemmen. De Brit is al jaren een klasse apart op de schoolslag.

Suprematie

Kamminga legt zich echter niet zomaar neer bij de suprematie van Peaty. Hij daagde de zwemmer uit Uttoxeter dit jaar al uit bij de EK in Boedapest. Peaty pakte daar zoals verwacht het goud, maar Kamminga zat niet ver achter hem.

Op de Spelen van Tokio kwamen de twee snelste mannen ter wereld elkaar pas tegen in de finale; Peaty in baan 4, Kamminga in baan 5. De Brit bleek opnieuw onverslaanbaar, maar met zilver was Kamminga ook heel blij. Later deze week gaat hij ook proberen een medaille te pakken op de 200 school. Peaty ontbreekt op die afstand.

“Olympisch zilver… Echt onwerkelijk. Dit zilver voelt voor mij als goud,” zei de Amsterdammer, die rond het zwembad emotionele momenten kende. “Toen ik bij het podium stond te wachten, dacht ik aan mijn overleden moeder. En voor de race dacht ik ook aan haar. Ze heeft me vandaag extra energie gegeven.”

“Sinds 2019 heb ik mentaal en fysiek echt een stap gezet. Ik wist ook dat ik vandaag een kans zou hebben om Peaty te verslaan, hoe klein misschien ook maar ik ging ervoor. Voor mij is dit nog maar het begin. Ik kom steeds dichterbij en heb zin om de komende jaren het gat te dichten.”

Estafette

Voor Ranomi Kromowidjojo en de estafettezwemsters bleef het succes uit. Net als in Rio 2016 haalden zij gisteren de vierde plaats op de 4x100 vrije slag, de afstand waar Nederland in Peking 2008 nog het goud veroverde.

“Vierde, dat is een stomme plek,” reageerde Kromowidjojo. “Aan de andere kant: we stonden er wel weer. We hebben alles gegeven, maar het was niet genoeg.”