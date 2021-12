Arno Kamminga, Fleur Jong en Ajax winnen Amsterdamse sportprijzen

Arno Kamminga na zijn zilveren medaille op de 200 meter schoolslag in Tokio. Beeld ROBIN VAN LONKHUIJSEN/ANP

Kamminga (26) maakte dit jaar in Tokio zijn debuut op de Olympische Spelen en won daar twee zilveren medailles op de schoolslag. Deze week komt hij ook nog in actie op de WK kortebaan, waar hij zich nog verder wil verbeteren.

Fleur Jong won , Aug. 28, 2021. (AP Photo/Kiichiro Sato) Beeld AP

De eveneens 26-jarige Jong verloor door een bacterie haar beide onderbenen en ontwikkelde zich als para-atleet tot een succesvol sprinter en verspringer. Op de EK liep ze deze zomer een wereldrecord op de 100 meter. Haar 12,64 seconden was twee honderdsten sneller dan het oude record. In Tokio volgde de paralympische titel bij het verspringen.

Ajax kreeg uit handen van wethouder Simone Kukenheim (Sport) in totaal drie Fanny’s. Trainer Erik ten Hag kreeg de prijs voor Coach van het Jaar, verdediger Jurriën Timber die voor Talent van het Jaar en de hele selectie werd gekozen tot Sportploeg van het Jaar. Ajax werd vorig seizoen kampioen van de eredivisie, won de KNVB-beker en overwinterde in de Champions League. De 20-jarige Timber was daarbij een van de sterkhouders.

Erik ten Hag en Jurriën Timber. Beeld Jasper Ruhe/Pro Shots

Doorzettingsvermogen

De Paulien van Deutekom Award, de prijs die is vernoemd naar de in 2019 overleden schaatsster, ging naar zwemster Valerie van Roon vanwege haar ‘ongelooflijke doorzettingsvermogen dit seizoen’. De 23-jarige Van Roon verbeterde een jaar geleden haar persoonlijke record met een halve seconde op de 50 meter vrije slag tijdens het kwalificatietoernooi en plaatste zich daardoor ten koste van veteraan Femke Heemskerk voor de Olympische Spelen.

Valerie van Roon (midden). Beeld ROBIN VAN LONKHUIJSEN/ANP

Heemskerk, die vanwege coronaperikelen niet mee kon doen aan het kwalificatietoernooi, liet het er niet bij zitten. Via de zwembond dwong ze een swim-off af en was daarin sneller dan Van Roon. De Amsterdamse zwemster mocht daardoor alsnog niet naar de Spelen, waar Heemskerk zich uiteindelijk ook nog eens afmeldde voor de 50 vrij om zich te sparen voor de estafette.“ Een soort schop na,” zei Van Roon later, die mede door de stress last van haar rug kreeg.

De aanmoedigingsprijs, de Amsterdamse Pluim, ging naar het Moedernetwerk, dat moeders van kinderen met een beperking met elkaar in contact brengt zodat hun kinderen samen kunnen voetballen.