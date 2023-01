Armoedig Ajax mag blij zijn met punt tegen FC Twente

Beeld Pro Shots / Ron Jonker

Ajax wacht inmiddels vijf competitieduels op rij vergeefs op een zege. De club speelde bijna een uur met tien man. Devyne Rensch kreeg in de 35ste minuut een rode kaart voor een overtreding op de doorgebroken Ricky van Wolfswinkel. FC Twente was in de openingsfase tweemaal dichtbij de openingstreffer. Václav Cerny en Michel Vlap raakten de paal.

Ajax zakte naar de derde plaats van de ranglijst en kan zondag nog worden gepasseerd door PSV. Koploper Feyenoord heeft voorlopig 2 punten meer dan Ajax en speelt zondag tegen FC Groningen. Feyenoord ontvangt Ajax volgende week zondag in een uitverkochte Kuip.