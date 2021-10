Armetierig Ajax verliest punten tegen Heracles: ‘Maakten te veel foutjes’

Davy Klaassen na afloop van de wedstrijd tegen Heracles. Beeld Pro Shots / Jasper Ruhe

Het was smullen geblazen tegen Borussia Dortmund (4-0) en ook in de wedstrijd tegen PSV kwam het publiek aan zijn trekken (5-0). In de aanloop naar de return met Borussia, woensdag in Duitsland, bleek Heracles een weinig inspirerende tussenstop. Ajax had het kunnen weten: van de laatste vier ontmoetingen op het vervloekte kunstgras in Almelo gingen er drie verloren. De voorsprong op PSV is teruggebracht tot twee punten.

Na het echec in de strijd om de Johan Cruijff Schaal (0-4 tegen PSV) kreeg Ajax slechts drie doelpunten tegen. Twee in de competitie, één in de Champions League tegen Besiktas. Ter vergelijking: PSV, dat zaterdag met 5-2 won van FC Twente, heeft in de eredivisie al negentien goals om de oren gekregen. Die twee van Ajax kwamen de ploeg overigens wel heel duur te staan. FC Twente (1-1) en FC Utrecht (0-1) snoepten de Amsterdammers in totaal vijf punten af. Na de doelpuntloze remise tegen Heracles zijn dat dus al zeven verliespunten.

‘Spel te traag’

Zaterdagavond ontbrak de zieke Noussair Mazraoui in de dit seizoen zo hechte laatste linie. Devyne Rensch verving hem als rechtsback. Rensch had het lastig tegen Delano Burgzorg. De vleugelspeler van Heracles verzuimde zijn ploeg voor rust op voorsprong te zetten. Hij ontfutselde Lisandro Martínez de bal op de achterlijn, maar Burgzorg zag daarna alleen het doel; de vrijstaande Rai Vloet zag hij over het hoofd. Keeper Pasveer redde in de korte hoek.

Remko Pasveer was belangrijk voor Ajax. “Over mijn eigen prestatie ben ik tevreden. Het spel was slordig. We maakten te veel foutjes. Het spel was iets te traag om Heracles kapot te spelen. Het gebeurt niet vaak dat wij niet scoren.”

Bij Ajax keert André Onana donderdag terug na zijn schorsing. Hij traint alweer mee met de A-selectie. Pasveer noemt dat een logische zaak, ondanks het feit dat Onana zijn contract met de club niet wil verlengen. “Vanuit de club is het begrijpelijk dat Onana erbij komt na het wegvallen van Maarten Stekelenburg. Er zijn geen afspraken gemaakt. Ik moet gewoon mijn best doen en de trainer beslist wie hij opstelt. Er is op elke positie een concurrentiestrijd, dus ook voor de keeper.”

Bedenkelijk niveau

Ajax had meer kansen om de score te openen, zonder tot hoogstaand spel te komen. In de eerste helft werd Antony vier keer vrijgespeeld. De Braziliaan miste de scherpte die hij tegen Dortmund en PSV wel had. Hij talmde de lang met de bal, of zijn schoten misten richting of venijn.

Ook in de tweede helft had Ajax Pasveer nog heel hard nodig. In de 62ste minuut plaatste Heracles een scherpe counter. Noah Fadiga dook vrij op voor de keeper van Ajax, maar die gaf geen krimp.

Op het door de regen spekglad geworden veld daalde het spelniveau in het laatste half uur naar een bedenkelijk niveau. Ook met Davy Klaassen binnen de lijnen (voor de onzichtbare Steven Berghuis) en met David Neres als invaller voor Antony bleef het armetierig wat Ajax liet zien. Neres leverde in de slotfase nog wel een loepzuivere voorzet af aan Dusan Tadic, maar de kopbal van de Serviër werd op de fraaie wijze gekeerd door doelman Janis Blaswich. In de extra tijd had Blaswich ook een passend antwoord op de harde vrije trap van Tadic.

