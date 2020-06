Arjen Robben werkt aan rentree bij FC Groningen

Arjen Robben wil weer gaan voetballen. De 36-jarige buitenspeler, afkomstig uit het Groningse Bedum, hoopt volgend seizoen te gaan spelen voor zijn jeugdliefde FC Groningen. Robben werkt aan zijn rentree.

Het nieuws komt als een verrassing. Robben, goed voor 96 wedstrijden en 37 goals voor het Nederlands elftal, kondigde in 2019 zijn afscheid aan. Hij kwam toen uit voor Bayern München, waar hij tien jaar speelde.

Nu keert Robben terug bij de club waar hij in 2000 debuteerde: FC Groningen. De buitenspeler is al enkele weken in training en hoopt bij de start van het komende seizoen deel uit te maken van de selectie, zo valt te lezen op de site van de Groningers.

Robben geeft zondag in een persconferentie toelichting op zijn besluit. ‘De club kan in deze periode alle hulp gebruiken om goed door de coronacrisis te komen,’ zegt Robben al wel op de site van de club.

Hij geeft bovendien aan dat zijn terugkeer nog niet geheel zeker is: Robben zegt dat hij ‘werkt aan een comeback als voetballer’. ‘Of dit lukt, weet ik nu nog niet,’ voegt de buitenspeler eraan toe. ‘Wat ik wel weet, is dat het aan mijn inzet en motivatie niet zal liggen.’

Als speler van Chelsea opende Robben in 2006 het nieuwe stadion van FC Groningen. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Van Groningen naar PSV

Arjen Robben debuteerde in december 2000 voor FC Groningen. Twee jaar later maakte hij de overstap naar PSV, waar hij uitgroeide tot international. Opnieuw twee seizoenen later werd Robben overgenomen door het Engelse Chelsea, dat 18 miljoen euro voor de buitenspeler neerlegde. Robben was succesvol bij Chelsea, maar maakte in 2007 voor 35 miljoen euro de overstap naar Real Madrid.

In Madrid speelde Robben twee seizoenen samen met onder anderen Ruud van Nistelrooij en Wesley Sneijder. Met de komst van sterren als Cristiano Ronaldo, Karim Benzema en Kaká, raakte Robben echter overbodig. De Nederlander mocht vertrekken, en verkaste naar het Duitse Bayern München.

Beeld Hollandse Hoogte/ANP

Grootste successen

Dat bleek een schot in de roos: bij Bayern vierde Robben zijn grootste successen. De Nederlander, zijn hele carrière geplaagd door blessures, werd meerdere keren kampioen en maakte in 2013 de winnende treffer in de Champions League-finale tegen Borussia Dortmund (2-1).

Ook in Oranje was Robben succesvol. Op het WK van 2010 werd Robben tweede: de teen van Spanje-doelman Iker Casillas weerhield hem van een doelpunt in de finale. Vier jaar later in Brazilië behaalde hij met Oranje de derde plaats. De laatste jaren, tot zijn afscheid als international in 2017, was Robben aanvoerder van het Nederlands elftal.

In 2014 werd Robben verkozen tot Sportman van het Jaar.