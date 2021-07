Arjen Robben hakt knoop door en stopt definitief met voetballen

Arjen Robben maakte vorig seizoen een comeback bij FC Groningen, maar kwam door blessureleed weinig in actie. Beeld Pro Shots / Ron Jonker

Een jaar na zijn comeback bij FC Groningen hangt Robben toch weer de voetbalschoenen aan de wilgen. ‘Ik ben dit avontuur met veel energie en enthousiasme aangegaan. Ik kreeg alleen vrij snel te maken met fysieke tegenslagen, waardoor ik heel lang geen wedstrijden kon spelen,’ schrijft Robben in een statement. ‘Na een lange weg van vallen en weer opstaan is het me uiteindelijk gelukt de laatste wedstrijden van het seizoen mee te spelen.’

De 96-voudig Oranje-international geeft toe dat het aantal minuten dat hij voor FC Groningen heeft gemaakt het afgelopen seizoen is tegengevallen. ‘Ik wist van tevoren dat dit kon gebeuren, maar ik ben de uitdaging aangegaan en heb ook alles gegeven om het te laten slagen. En ik niet alleen, iedereen binnen de club en in mijn directe omgeving heeft me te allen tijde geholpen en gesteund. Ook de warme reacties en steunbetuigingen van alle voetbalfans lieten me niet onberoerd. Ik ben iedereen hiervoor ontzettend dankbaar.’

Moeilijke beslissing

De verloren play-offwedstrijd tegen FC Utrecht bleek de laatste in de carrière van Robben: ‘Na de laatste wedstrijd heb ik gezegd dat ik de tijd zou nemen om een weloverwogen beslissing te nemen over de toekomst. Vrij snel na de laatste wedstrijd ben ik weer gaan trainen. Voor mij was het belangrijk de opgebouwde fitheid van de maanden ervoor vast te houden en niet te ver terug te vallen. Zo kon ik tegelijkertijd ervaren of het vanuit fysiek oogpunt goed aanvoelde en het realistisch was om nog een jaar door te gaan. Alleen het lijf gaf me niet het goede gevoel en het vertrouwen dat ik nodig had. Daarom heb ik besloten ermee te stoppen.’

Robben spreekt van ‘een heel moeilijke beslissing’: “Omdat het verstand en de emotie recht tegenover elkaar stonden. Het voetbalhart wilde graag verder, vooral met dat uiteindelijke doel van een volle Euroborg in het vooruitzicht. Lekker genieten van het spelletje en hopelijk jullie fans nog iets terug te geven. Maar ze zeggen weleens: aan alles komt een einde.’

Hij sluit af met een dankwoord voor ‘alle mooie warme steun en lieve berichten’ van voetbalsupporters en liefhebbers. ‘Dat was geweldig en hartverwarmend. Ik wens alles en iedereen een mooi voetbalseizoen toe ik volle stadions, maar bovenal in goede gezondheid.’