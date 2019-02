Argon-trainer op non-actief na racistische uitlatingen

'Naar aanleiding van het beeld dat in de media is ontstaan rondom de hoofdtrainer van SV Argon en het feit dat daardoor een onwerkbare situatie is ontstaan, heeft het bestuur besloten de hoofdtrainer per direct op non-actief te stellen', staat op de website van de club te lezen. Van Niekerk ontkent de racistische opmerkingen te hebben gemaakt.



'Ga je wassen, zwarte lul' zou een van de dingen zijn die de trainer heeft gezegd. Waarop zeven spelers aangaven niet meer voor het eerste elftal van Argon uit te willen komen. Inmiddels heeft de volledige spelersgroep van Argon besloten niet door te willen gaan met trainer Van Niekerk.



Ook teammanager Marcus de Jong heeft zijn spullen ingeleverd. De racistische uitspraken van de trainer waren voor hen de druppel na meerdere incidenten.



Buitenlanders

"De woorden van Ron zijn hard aangekomen," laat Augustine Yeboah weten. "Ook ik heb begin dit seizoen gehoord dat hij racistische dingen zei tijdens de training. Wat Epi ook al zei over dat de buitenlanders alle spullen moesten opruimen na de training; we konden het niet geloven. Zaterdag tegen WV-HEDW is het geëscaleerd. Daarna wachtte ik op zijn ontslag, maar het kwam niet."



Romario Aroma: "Hoe kan dit in 2019 nog gebeuren? Ik begrijp het echt niet. Dit kwam als een aanslag binnen. Spelers van WV-HEDW hebben aan mij bevestigd dat Ron die woorden heeft gezegd. Als ze Ron nu pas zouden ontslaan, komt dat alleen maar door de media-aandacht. De club had de trainer allang moeten laten gaan."



Vooronderzoek KNVB

De complete spelersgroep wil het seizoen afmaken zonder Van Niekerk en hoopt dat de groep na de zomer bij elkaar blijft. Van Niekerk verlengde onlangs zijn contract en zou nog een jaar aan de Mijdrechters verbonden zijn.



De onafhankelijk aanklager amateurvoetbal is volgens een woordvoerder van de KNVB begonnen met een vooronderzoek. De bond wil niet op de zaken vooruitlopen, maar zegt wel dat racistische uitlatingen "niet kunnen op een voetbalveld".



Van Niekerk wenste niet inhoudelijk te reageren, maar gaf eerder aan over enkele weken uitleg te geven.



'Ron out'

Argon speelt zaterdagmiddag tegen Roda'46. Assistent Adrie Leijgraaff coacht de wedstrijd. De zeven gestopte spelers zijn er niet bij.



Op het complex van de voetbalclub zijn ook meerdere spandoeken opgehangen. De teksten op de doeken spreken voor zich. 'Ron out', staat op één van de doeken.