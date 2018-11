Argentinië wint met aanvoerder Tagliafico van Mexico

Met een eigen doelpunt besliste invaller Isaac Brizuela in het Kempes-stadion in de slotfase de wedstrijd. De Mexicaan trachtte een treffer van Mauro Icardi te voorkomen, maar kwam daarbij zelf tot scoren.



Ajacied Nicolás Tagliafico speelde als aanvoerder de hele wedstrijd bij Argentinië. PSV-aanwinst Érick Gutiérrez ging bij Mexico in de 74e minuut naar de kant. Land- en clubgenoot Hirving Lozano bleef in Nederland wegens een dijbeenblessure.



De twee teams spelen dinsdag in Mendoza opnieuw tegen elkaar. Ondanks de absentie van sterspeler Lionel Messi, die na het teleurstellende WK even afstand heeft genomen van de nationale ploeg, is Argentinië onder interim-bondscoach Lionel Scaloni aan een goede reeks bezig. De verdiende zege op Mexico was de derde overwinning onder zijn leiding en de vierde wedstrijd zonder tegentreffer.