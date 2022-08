Argentijns international Lucas Ocampos wordt opvolger van Antony bij Ajax

Lucas Ocampos als international van Argentinië. Hij staat na tien interlands op twee goals. Beeld ANP / AFP

Ziyech leek de opvolger te gaan worden van Antony, die dinsdag voor 95 miljoen euro werd verkocht aan Manchester United. Chelsea en Ajax kwamen echter niet tot een overeenkomst over de Marokkaanse international, die dinsdagavond plots in de basis staat bij Chelsea. Met de komst van Ocampos heeft Ajax toch nog een speler van internationale allure naar Amsterdam kunnen halen.

Ocampos speelde sinds de zomer van 2019 voor Sevilla, dat hem destijds voor 15 miljoen euro overnam van Olympique Marseille. Eerder speelde de vleugelaanvaller uit Quilmes voor River Plate, AS Monaco en Genoa. Ajax wil de komst van de tienvoudig international nog niet bevestigen. De landskampioen treedt doorgaans pas naar buiten als de laatste formaliteiten zijn afgerond. Ajax heeft tot woensdag middernacht de tijd om de overgang van Ocampos helemaal af te ronden. Daarna sluit de transfermarkt voor Nederlandse clubs.

Ocampos werd vandaag kort geïnterviewd op de luchthaven van Sevilla voor zijn vlucht naar Amsterdam. “Ik vertrek met mooie herinneringen uit Sevilla. Ik kan alleen maar dankbaar zijn voor de afgelopen jaren, die enorm belangrijk waren voor zowel mijzelf als mijn gezin,” zei de 28-jarige Argentijn, die eind dit jaar op een basisplaats hoopt op het WK in Qatar. “Ik wens Sevilla het beste. Het is een club die altijd zal strijden om de prijzen. De stemming is momenteel niet positief, maar daar gaat de club uit komen,” doelde hij op de slechte seizoensstart: de eerste drie competitieduels leverden slechts één punt op voor het team van Julen Lopetegui, die flink wat kritiek krijgt van de supporters door het behoudende en trage spel van zijn team.

Ocampos heeft een dubbel gevoel over de gang van zaken. “Het voelde tegelijkertijd snel en niet zo snel. Ik heb in de afgelopen dagen en met name vandaag de knoop doorgehakt,” vertelde hij. “Ik heb vandaag met de trainer nog gesproken. We waren het eens met elkaar. Ik heb een fantastische relatie met de trainer, de technische staf en de directie. Ik vertrek hier als gelukkig persoon, met veel vrienden.”