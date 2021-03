April moet oogstmaand worden voor Ajax

Devyne Rensch viert zijn doelpunt. Beeld ANP

Ajax is hard op weg naar de 35ste landstitel. ADO is hard op weg naar de eerste divisie. Het krachtsverschil tussen de twee ploegen was nog groter dan de uitslag doet vermoeden.

Ajax is al 19 duels ongeslagen na de winterstop; vertoont het elftal geen haperingen?

Nauwelijks. De ploeg is op dit moment ook in staat om spelers te vervangen zonder dat dat ten koste gaat van het spel en het resultaat. Tegen ADO miste trainer Erik ten Hag weer een aantal vaste krachten, maar Ajax blijft een geoliede machine.

Wie waren er niet bij?

Jurriën Timber is ziek. Hij miste daardoor al de duels met Young Boys en PEC Zwolle. De verdediger heeft zich tevens afgemeld voor de EK-wedstrijden die hij de komende twee weken met Oranje zou spelen. Ook de aanval van Ajax was zondagavond gehavend: Sébastien Haller (positief getest op corona) en Antony ontbraken.

Daar zal Haller van balen, want tegen ADO had hij zijn doelpuntentotaal toch wat kunnen opvijzelen?

Hij werd in de spits vervangen door Brian Brobbey, die Ajax na dit seizoen verruilt voor RB Leipzig, maar zijn waarde voor de club nog een paar maanden mag bewijzen. Brobbey was bedrijvig en sterk aan de bal. Hij tekende in de 21ste minuut voor de 2-0. Hij hield tegenstander Milan van Ewijk op ‘Hennie Meijer-achtige’ wijze van de bal en ramde uit de draai hard en hoog raak.

Het was een ouderwetse schiettent?

Bij rust stond het al 4-0. Devyne Rensch maakte de openingstreffer, zijn eerste doelpunt voor Ajax. Het tweede (Brobbey) en vierde doelpunt (Dusan Tadic) bereidde de rechtsback voor. Rensch is pas achttien jaar, maar hij vervangt de al langer aan zijn oog geblesseerde Noussair Mazraoui uitstekend. Aankoop Sean Klaiber is hij al voorbij in de pikorde.

Wie stonden nog meer op het scorebord?

Edson Álvarez (3-0) en Davy Klaassen (5-0). Iedereen kon zich naar hartenlust uitleven. Ten Hag wisselde binnen het uur vier spelers, dat haalde de scherpte er wel wat af. De meeste Ajacieden waaieren nu uit voor het spelen van WK-kwalificatiewedstrijden met hun land. April moet daarna een oogstmaand worden. Op 8 en 15 april staan de wedstrijden tegen AS Roma in de kwartfinales van de Europa League op het programma. Op 18 april volgt de bekerfinale tegen Vitesse. Als het de Amsterdammers meezit kan de club vóór het einde van de maand ook het 35ste kampioenschap nog binnenhalen.

De cijfers